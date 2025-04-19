黃呂錦茹法院裁定請回 檢方若要抗告須有新證據支撐
台北地檢署偵辦大罷免雙吳連署涉偽造文書案，繼日前搜索約談國民黨罷雙吳四騎士後，經比對扣案手機與被告供詞，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，前天搜索約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川4名被告到案，檢察官認為4人有串滅證之虞，昨晨依偽造文書、違反個資法等罪向法院聲押禁見。
法院昨晚漏夜開庭審理，經過24小時聲押、閱卷、開庭調查，認定檢方卷內並無任何供述證據或客觀證據，可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊，無法僅因黃呂錦茹身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論她同意或指示偽造提議人名冊，今晨裁定黃呂錦茹與曾繁川請回。
至於初文卿、姚富文則有涉及偽造提議人名冊事實，且有刪除與他人LINE對話紀錄，足認2人有滅證之虞，裁定羈押禁見，2人今晨搭囚車前往台北看守所。
針對黃呂錦茹被裁定無保請回，台北地檢署指出，待收到裁定書後，再研議是否提起抗告。對比檢方去年偵辦柯文哲涉及京華城弊案，檢方首次聲押柯文哲未果，立即提出抗告，高院審理後撤銷發回，最後成功羈押柯文哲。檢方這次面對黃呂錦茹無保請回，卻未立即提出抗告，是搜扣書證物不足？抑或是人證供述不足以說服法官？得看北檢究竟掌握多少實質證據，如要抗告須有新證據支撐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言