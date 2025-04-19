靜坐抗議遭逮捕！雙罷劫負責人疑行蹤成謎 支持者傳將到雄檢集結

高雄雙罷劫負責人徐尚賢昨下午5時許在高雄市調查處外靜坐突遭檢警持拘票上銬逮捕，依涉違選罷法移送高雄地檢署偵訊，但拘提近24小時仍不見徐尚賢結束偵訊被交保或聲押，支持者質疑徐尚賢行蹤成謎，先是聚集在調查處，又傳今下午5點將在高雄地檢署外集結包圍。

據了解，高雄雙罷劫原本是2領銜人朱磊及黃晃枝昨天上午遭檢調帶走調查，並在昨晚6點15分移送至高雄地檢署開庭問訊，不過黃晃枝昨天晚間10點首先無保請回，雖一度暈厥送醫，但目前無大礙，朱磊則在今晨以15萬元交保。

昨下午原本只是在調查處鳳山站外靜坐抗議的徐尚賢，下午5時許突然遭調查處內走出的員警上銬壓制逮捕，隨後晚間6點55分便移送至高雄地檢署，與2名領銜人送抵地檢署時間僅相距40分鐘。

檢方訊後陸續請回、交保朱磊及黃晃枝，但唯獨徐尚賢遲遲未等到開庭，從昨晚5時許被拘提逮捕後，一直未有下文，讓在外等候的徐尚賢家屬焦急萬分，甚至到今晨天亮都等不到徐尚賢交保或被聲押。

雙罷劫團隊質疑徐尚賢早就被檢方轉移地點，送回高雄市調查處問訊，但調查處否認此一說法，支持者又傳徐尚賢被檢調轉移到高雄市刑大，一度要前往高雄市刑大要求放人，但警方也否認徐尚賢被帶到刑大此說法。

高雄地檢署未證實徐尚賢行蹤、是否仍在開庭，僅說明地檢署承辦專案小組正在持續蒐證中。雙罷劫團隊及支持者傳出預計下午5點將前往高雄地檢署集結抗議。