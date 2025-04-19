不排除再助罷團！黃捷：公民力量不夠 就靠民進黨公職

罷免國民黨立委團體今號召上凱道。針對未來是否再給罷團什麼協助，民進黨立委黃捷表示，靠公民力量不夠的話，至少黨公職可以把組織基本盤都催出來，讓二階連署都順利通過。

黃捷表示，至於二階過後進入投票，接下來要讓大家知道這些立委的真面目，就她所知，有些罷團準備更多影片，喚起共鳴，也有罷團準備串連行動。

針對國民黨方面喊出426上凱道，黃捷說她聽到時，她真的啼笑皆非，426對國民黨來說，可能有些不當隱喻。這時既然要站出來反共，卻又選426，還說「426站出來」，是不是號召錯群眾，對自己來說也有點尷尬。

至於假設罷免國民黨立委王鴻薇後，是否可能找「山除薇害」發言人阿美參加補選，黃捷表示，現階段的目標都是放在35席藍委二階連署全壘打，最好35席都被罷掉。至於補選人選，目前還沒有心思討論，交由選區選民決定，這也不是大罷免的重點。