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罷藍委團體借「進擊的巨人」名言喊：海的另一邊是敵人

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免國民黨立委團體今號召上凱道，「反共護台大集合」。記者屈彥辰／攝影
罷免國民黨立委團體今號召上凱道，「反共護台大集合」。記者屈彥辰／攝影

罷免國民黨立委團體今號召上凱道，「反共護台大集合」。現場喊出有2萬5千人與會。主持人引用動漫作品名言，指海的另一邊是敵人。活動中，也將中華民國與台派畫上等號，批國民黨沒資格再提中華民國。

罷藍委團體今上凱道，各個罷免藍委團體齊聚凱道。自捷運站走出，即可看到與會參加者往會場前進，也有小販在販售罷免應援小物。罷團人員也不停發放罷免小物。

據了解，罷團凱道活動租借凱道路權，起自凱達格蘭大道和公園路口，至中山南路圓環。租借路權時的預估人數約為3萬人。

網紅八炯說，國民黨已經不配再提中華民國，正告國民黨，要把中華民國神主牌拿回來。為什麼民進黨立委助理跟官員會是共諜，為什麼在釣到大魚前，國民黨立委徐巧芯讓大魚曝光，讓大魚跑走，徐巧芯是何居心？國民黨立委傅崐萁可以直接見大陸政協主席王戶寧，國民黨立委陳玉珍、國民黨前主席洪秀柱可以直接見國台辦主任宋濤，有必要收買助理嗎？

八炯表示，間諜是安插在敵方陣營的人，代表中共是民進黨為敵人，為何不收買國安會秘書長吳釗燮、立法院前院長游錫堃，因為他們兩人收買不了，才需要安排助理間諜，國民黨是中共友軍，就不用再安插。他喊，「我們的敵人在立法院，西裝革履。」

現場喊出，「在中共眼裡，我們都是台獨份子，台派就是民國派。」

主持人則引用動漫「進擊的巨人」名言，說「海的另一邊是什麼？海的另一邊不是自由，『艾連·葉卡』說：『海的另一邊是敵人。』」

民進黨立委黃捷受訪時，表示今日活動訴求清楚，就是「反共護台」，這也是罷免一開始到現在最重要的訴求之一，讓國會恢復正常，讓裡面的親中勢力以及根本不反共的立委可以下台，讓台灣恢復正常運作，維持主權、民主的國會殿堂。

罷免國民黨立委團體今號召上凱道，現場也有販售罷免小物的攤販。記者屈彥辰／攝影
罷免國民黨立委團體今號召上凱道，現場也有販售罷免小物的攤販。記者屈彥辰／攝影

罷免

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