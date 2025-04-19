高雄雙罷劫 陳其邁支持檢調：死人連署非常奇怪

高雄雙罷劫領銜人朱磊及黃晃枝、負責人徐尚賢涉嫌偽造文書及違法選罷法，遭移送高雄地檢署列被告，目前黃、朱均以調查完離開，徐尚賢則仍在地檢接受訊問；高雄市長陳其邁今表示，高雄罷免案非常奇怪，竟有許多死者連署書，這已是全台從北到南、系統性的舞弊行為，希望檢方徹查到底，讓表現好的高雄立委繼續做下去。

陳其邁表示，罷免是人民的公民權利之一，「只是高雄的部分，非常非常的奇怪，有這麼多的死亡連署」，讓去年好不容易選上在立院表現非常好的立委卻被「死人連署罷免」，這不是在民主國家會出現的正常現象，現在也變成全台從北到南、系統性的舞弊行為，相當不可取，他希望並支持檢調單位應好好徹查，將迫害民主法治的行為追查到底。

高雄檢調昨天搜索發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部及領銜人朱磊、黃晃枝住處，查扣連署書等證物，而雙罷劫行動負責人徐尚賢後來也遭警調持拘票上銬拘捕，3人都被以涉嫌偽造文書、違反選罷法等罪嫌移送雄檢複訊，訊後黃女獲無保請回、朱磊以15萬元交保、徐尚賢則拒絕夜訊，目前仍在調查中。

朱磊昨凌晨步出地檢時說，選罷法規定投票需到特定場所投票，但連署書卻可以由民眾帶回家自由填寫，反而增加造假、偽照機會，最後卻是每個領銜人承擔責任，如此一來罷免如何繼續下去，「這是選罷法本身制度問題，是中選會不作為的問題！」中選會拒絕改革，反而掩護起民進黨，民進黨就是靠此徹底消滅反對聲音。