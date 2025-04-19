長老教會台南中會大罷免設站起跑 林俊憲「大罷免非成功不可」

長老教會台南中會大罷免設站今天下午2時在台南區基督教大專服務中心起跑，民進黨籍立委林俊憲等人到場聲援，高呼罷免親共立委救台灣。同時，林俊憲也呼籲全國海內外基督徒一起投入，「大罷免非成功不可」。

長老教會台南中會教社部在台南區基督教大專服務中心正式成立連署站，連署時間即日起至5月9日止，周一至周日下午3時起至5時30分止，現場提供罷免立委各選區連署書，建議民眾帶上身分證核對資料填寫。

長老教會台南中會大罷免設站起跑活動，除了林俊憲外，市議員蔡筱薇、朱正軒、沈震東、周嘉韋、李啟維、林依婷等人也到場聲援。

林俊憲表示，民眾黨立法院團18日提出核三延役及不在籍投票2個公投提案，立法院長韓國瑜也裁示，逕付二讀並交付黨團協商。他說，美國施行不在籍投票多年，還記得4年前的總統大選開票大亂，如今藍白聯手通過逕付二讀，令人憂心。

他感謝長老教會台南中會踏出第一步，民進黨就是公民團體的側翼，公民團體幫忙當局的不足，共同克服台灣的危機。他也呼籲全國海內外基督徒一起投入，「大罷免非成功不可」。