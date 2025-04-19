黃呂身為高層就知情？她諷「同智商」推論吳釗燮同意共諜洩密
檢調偵辦藍營罷「雙吳」綠委連署書涉造假案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨無保請回獲釋，法院裁定，無法僅因黃呂身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論她同意或指示偽造提議人名冊。國民黨台北市議員游淑慧說，檢調僅用推論，這樣也可以「同智商」推論，共諜洩密是吳釗燮的同意或指示？
游淑慧表示，看到台北地院的裁定嗎？卷內並無任何供述證據或客觀證據，可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，無法僅因黃呂錦茹身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論黃呂錦茹同意或指示偽造提議人名冊。
她說「並無任何供述證據或客觀證據，僅用推論」如果這樣子，同智商推論，外交部出了共諜，吳釗燮當時身為外交部的最高層，也可以推論共諜洩密乃他的同意或指示？
游淑慧指出，曾經以為從政只要對民眾有熱情、對工作有能力、對國家有政策願景，但不知道到頭來還要這樣心驚膽跳、害怕國家機器的整肅。如果我會怕，一般民眾難道不會怕嗎？而為什麼一個政黨執政後，要讓別人懼怕？
她說，她和黃呂主委認識20年了，她就像我們很多人的大姊、媽媽，所以國民黨內很多人叫他「大姐」、也有人叫她「乾媽」看到黃呂媽媽虛弱的步出地院，也看到高雄的那位85歲領銜人奶奶一走出高雄地檢即喊冤暈倒，那樣的畫面讓她又痛又怕。
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