快訊

意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

黃呂身為高層就知情？她諷「同智商」推論吳釗燮同意共諜洩密

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）無保請回，記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）無保請回，記者胡經周／攝影

檢調偵辦藍營罷「雙吳」綠委連署書涉造假案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨無保請回獲釋，法院裁定，無法僅因黃呂身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論她同意或指示偽造提議人名冊。國民黨台北市議員游淑慧說，檢調僅用推論，這樣也可以「同智商」推論，共諜洩密是吳釗燮的同意或指示？

游淑慧表示，看到台北地院的裁定嗎？卷內並無任何供述證據或客觀證據，可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，無法僅因黃呂錦茹身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論黃呂錦茹同意或指示偽造提議人名冊。

她說「並無任何供述證據或客觀證據，僅用推論」如果這樣子，同智商推論，外交部出了共諜，吳釗燮當時身為外交部的最高層，也可以推論共諜洩密乃他的同意或指示？

游淑慧指出，曾經以為從政只要對民眾有熱情、對工作有能力、對國家有政策願景，但不知道到頭來還要這樣心驚膽跳、害怕國家機器的整肅。如果我會怕，一般民眾難道不會怕嗎？而為什麼一個政黨執政後，要讓別人懼怕？

她說，她和黃呂主委認識20年了，她就像我們很多人的大姊、媽媽，所以國民黨內很多人叫他「大姐」、也有人叫她「乾媽」看到黃呂媽媽虛弱的步出地院，也看到高雄的那位85歲領銜人奶奶一走出高雄地檢即喊冤暈倒，那樣的畫面讓她又痛又怕。

罷免

延伸閱讀

死亡連署黃呂錦茹、曾繁川無保請回 北檢：收到裁定再研議抗告

黃呂錦茹無保請回 侯友宜：選擇性執法會讓人對司法失去信心

黃呂錦茹獲請回 北院認犯罪嫌疑不足北檢擬抗告

影／罷免連署案 黃呂錦茹無保請回

相關新聞

死亡連署黃呂錦茹、曾繁川無保請回 北檢：收到裁定再研議抗告

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案因「幽靈連署」涉造假，檢調17日6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃...

大罷免變大追殺？ 李艷秋指民進黨沒回答3問題、賴清德有終極武器

各地檢調近日查大罷免「死亡連署」案，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，大罷免對在野陣營大搜索、大抄家...

藍營高層：罷免危機 責任在朱立倫

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委團體，台北市長蔣萬安呼籲立院推動倒閣。國民黨主席朱立倫昨罕見出席國民黨立院黨團會議表示，任何...

長老教會台南中會大罷免設站起跑 林俊憲「大罷免非成功不可」

長老教會台南中會大罷免設站今天下午2時在台南區基督教大專服務中心起跑，民進黨籍立委林俊憲等人到場聲援，高呼罷免親共立委救...

黃呂身為高層就知情？她諷「同智商」推論吳釗燮同意共諜洩密

檢調偵辦藍營罷「雙吳」綠委連署書涉造假案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨無保請回獲釋，法院裁定，無法僅因黃呂身為國民黨台...

人潮擠到景福門！網紅八炯現身凱道大罷免 主辦方喊破2.5萬人

為了擴大推廣全台大罷免，反共網紅八炯等人今天下午在總統府前、凱達格蘭大道上舉辦「拒絕統戰，守護台灣」大會，現場人潮在3點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。