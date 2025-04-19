426才上凱道遭質疑「氣都散了」 藍委：不如回選區固樁

面對綠營罷免、司法兩大刀步步進逼，台北市長蔣萬安拋出倒閣說，國民黨主席朱立倫暫不跟進，全力號召民眾4月26日上凱道。國民黨人士直言，無論倒閣或4月26日的凱道遊行，政治實務上沒有「真效果」，但兩者最重要的功能，是重新凝聚起支持者渙散的士氣，撐到罷免投票那一天，讓賴清德總統提前跛腳，這才是國民黨最重要的核心目標。

國民黨人士直言，蔣萬安提的倒閣，其實命中國民黨的「軟肋」，也就是國民黨偏重「打安全牌」的政黨性格。因為黨內沒有被罷免的區域與不分區立委占多數，去年千辛萬苦才選上立委，拿到國會多數，被民進黨的大罷免一攪和就要重來，無論如何，內心都不太能接受，光這一點，國民黨就會出現矛盾。

國民黨人士說，即便不論國民黨內的矛盾，就政治運作與實務來說，倒閣也是「操之在人」，國民黨只能處於被動。第一，沒有民眾黨支持，在野無法過半，但解散國會重選，民眾黨可能「團滅」。第二，就算倒閣成功，解散國會的權力還是在賴清德手裡，只要賴清德算盤打一打，認為罷免比較划算，只是換掉一個無能的行政院長卓榮泰，換行政院副院長鄭麗君上場，倒閣等於白忙一場。

另一名藍營人士感嘆，黨中央對倒閣主張態度保留，除了最關鍵的民眾黨外，主要考量黨內其他區域立委、不分區提外，以及若國會真全面改選，國民黨和民眾黨能否再取得國會過半優勢，結果難以評估，以黨的大局為重下，難以做出倒閣決定，「國民黨永遠因為怕輸 ，所以就事事處於被動，永遠都是輸家」。

至於蔣萬安為何突拋出倒閣，國民黨人士分析，對蔣萬安來說，提倒閣是有利無害的舉動，因為蔣不是黨主席或黨團總召，不必負成敗責任，但是提出倒閣後，藍營基層士氣大振，一掃「群龍無首」的恐慌，這一把，蔣既拿到「下一個藍軍共主」的門票，也凸顯出朱立倫、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等藍營領導階層的顧慮太多，兩相對照，高下立判。

國民黨人士認為，倒閣案在現實政治運作幾乎不可能成，但蔣萬安經此一役，在藍營支持者心中已「定於一尊」，這是藍營內部重大版圖變化。接下來就看蔣萬安怎麼做，是淺試水溫，還是決心提早擔起藍營下一個領導人的重任。如果蔣萬安後續沒動作，也許就要再觀察，但一但蔣決定直接選黨主席，國民黨將提前全面世代交替。

另外，有藍營民代不滿朱立倫把動員能量放在4月26日，擔憂一周後「氣都散了」，且至今尚未下達動員令，大家無所適從。另外，也有部分藍委興致缺缺，私下說「與其上凱道，不如回選區固樁。」一位藍營幕僚緩頰，朱立倫和黨中央近日徹夜守護國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，請給他們一點時間討論與規畫後續。