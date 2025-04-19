釘孤枝！同被罷免連署的林沛祥、張之豪舉牌面對面互喊

基隆同樣都被罷免連署國民黨立委林沛祥、民進黨市議員張之豪，今天上午同時站在安樂市場前各舉不同的牌「面對面」向民眾喊話，張之豪說「親共立委就是我身邊的這位」；林沛祥則表示「請大家投下不同意罷免票」，畫面讓民眾莞爾。

民團「基隆絕沛」發起罷免國民黨立委林沛祥，民進黨議員則全力協助連署，服務處都成連署站，國民黨「以罷制罷」，由親藍民團也發動罷免民進黨議員張之豪、鄭文婷。目前雙方都在衝第二階段連署量。

今天上午11點多，林沛祥、張之豪一起出現在安樂市場入口前馬路，林舉的牌子是要民眾「投不同意罷免」，張的牌子寫「罷免親共立委」。

張之豪臉書貼出這個有趣畫面，還以「釘孤枝」為題，張之豪現場說，「大家好，我們要連署罷免的親共立委，就是我身邊的這位林沛祥委員。要罷免他就請到市場旁，這是我設的連署站，歡迎多加利用。

張之豪說，他們兩個都是要被罷免的人，但立場南轅北轍，但這就是台灣民主的可貴，最美麗的畫面。

林沛祥今天上午先參加環保局活動後，再到安一路安樂市場前舉牌，他宣導民眾投下不同意罷免票。他上午表示，他的罷免案連署疑有偽造，目前檢方還在調查中，就讓檢方去動作，但辦藍綠不要有雙標。