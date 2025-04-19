快訊

90歲氣象主播李富城驚傳緊急住院！「白血球飆破2萬」送急診

萬海網站18日遭受駭客攻擊 目前仍無法運作

死亡連署黃呂錦茹、曾繁川無保請回 北檢：收到裁定再研議抗告

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）無保請回，走出地院後與國民黨主席朱立倫（右）擁抱。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）無保請回，走出地院後與國民黨主席朱立倫（右）擁抱。記者胡經周／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案因「幽靈連署」涉造假，檢調17日6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，18日凌晨聲押4人，台北地院今晨5時許裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚、初2人羈押禁見。

對此，台北地檢署今天表示，待收到裁定書後，再研議是否提起抗告。

北院認為，檢方卷內無任何證據可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，且檢方所提出的證據資料也無法認定黃呂錦茹與同案被告姚富文、初文卿有共同偽造文書、違反個人資料保護法的犯罪嫌疑，因此犯罪嫌疑不足，駁回聲請羈押，當庭釋放黃呂錦茹。

曾繁川部分，北院認為扣案的提議人名冊雖然有偽造情形，但因部分提議人名冊仍有其他管道提供，無法認定是由曾繁川交付，又檢察官主張偽造提議人名冊的簽名跟曾繁川筆跡相似，但經法院比對，筆畫書寫的方式仍有不同之處，無法以此認定犯罪嫌疑，同樣因犯罪嫌疑不足，駁回聲請羈押，當庭釋放曾繁川。

至於初文卿、姚富文部分，北院表示，2人雖否認犯行，但卷內證據足以認定兩人涉犯法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料等罪，犯罪嫌疑重大；又2人有刪除LINE對話紀錄，足以認定有滅證之虞，另2人彼此或與其他同案被告有供述不一的情形，無法排除2人為脫免卸責而共同串供，因此裁定羈押禁見。

偽造文書 罷免 黃呂錦茹

延伸閱讀

黃呂錦茹無保請回 朱立倫痛批北檢：聲押罪名是得罪賴清德

黃呂錦茹無保請回 林沛祥：北檢正式成中華民國新東廠

黃呂錦茹無保請回 侯友宜：選擇性執法會讓人對司法失去信心

75歲黃呂錦茹長時間偵訊 蔣萬安：相當不捨、一定聲援

相關新聞

死亡連署黃呂錦茹、曾繁川無保請回 北檢：收到裁定再研議抗告

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案因「幽靈連署」涉造假，檢調17日6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃...

大罷免變大追殺？ 李艷秋指民進黨沒回答3問題、賴清德有終極武器

各地檢調近日查大罷免「死亡連署」案，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，大罷免對在野陣營大搜索、大抄家...

藍營高層：罷免危機 責任在朱立倫

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委團體，台北市長蔣萬安呼籲立院推動倒閣。國民黨主席朱立倫昨罕見出席國民黨立院黨團會議表示，任何...

黃呂錦茹無保請回 朱立倫痛批北檢：聲押罪名是得罪賴清德

國民黨台東縣黨部今天舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫參加宣講時，針對台北市黨部遭檢調搜索並收押禁見黨部主委黃呂錦...

影／黃偉哲催旅北鄉親罷免亂搞立委 點名徐巧芯和王鴻薇

台南市長黃偉哲今天出席台灣基進黨台南市黨部遷移開幕活動，呼籲台南鄉親踴躍參與「大罷免」，尤其有家人旅居台北或求學唸書的，...

民進黨：國民黨大規模造假連署 作弊被抓到就翻臉

國民黨青年軍發起罷免民進黨立委，涉疑似偽造文書遭檢方調查，國民黨主席朱立倫號召支持者，連日赴北檢、北院抗議。民進黨今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。