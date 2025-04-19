死亡連署黃呂錦茹、曾繁川無保請回 北檢：收到裁定再研議抗告

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案因「幽靈連署」涉造假，檢調17日6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，18日凌晨聲押4人，台北地院今晨5時許裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚、初2人羈押禁見。

對此，台北地檢署今天表示，待收到裁定書後，再研議是否提起抗告。

北院認為，檢方卷內無任何證據可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，且檢方所提出的證據資料也無法認定黃呂錦茹與同案被告姚富文、初文卿有共同偽造文書、違反個人資料保護法的犯罪嫌疑，因此犯罪嫌疑不足，駁回聲請羈押，當庭釋放黃呂錦茹。

曾繁川部分，北院認為扣案的提議人名冊雖然有偽造情形，但因部分提議人名冊仍有其他管道提供，無法認定是由曾繁川交付，又檢察官主張偽造提議人名冊的簽名跟曾繁川筆跡相似，但經法院比對，筆畫書寫的方式仍有不同之處，無法以此認定犯罪嫌疑，同樣因犯罪嫌疑不足，駁回聲請羈押，當庭釋放曾繁川。

至於初文卿、姚富文部分，北院表示，2人雖否認犯行，但卷內證據足以認定兩人涉犯法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料等罪，犯罪嫌疑重大；又2人有刪除LINE對話紀錄，足以認定有滅證之虞，另2人彼此或與其他同案被告有供述不一的情形，無法排除2人為脫免卸責而共同串供，因此裁定羈押禁見。