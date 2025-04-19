大罷免變大追殺？ 李艷秋指民進黨沒回答3問題、賴清德有終極武器

各地檢調近日查大罷免「死亡連署」案，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，大罷免對在野陣營大搜索、大抄家、大追殺，意圖轉移府院黨布滿匪諜的醜聞。

李艷秋今天發表「賴清德的終極武器」一文，她表示，民進黨一直沒有回答3個問題，第一，指著別人是中共同路人，自己的府院黨根本由匪諜控制，賴清德總統、吳釗燮、游錫堃不說明、不下台，行政院長卓榮泰要國民黨的地方政府負責，側翼帶風向說藍白沒被查到，是因為匪諜不會滲透自己人，無恥的脫罪之詞，是在測試如何一秒激怒民眾嗎？

第二，「全面罷免親共立委，證據呢？」李艷秋說，沒看到被罷免的立委有親共的證據，府院黨跟大罷免的金主家藏有共匪，卻是證據確鑿。

她表示，第三，剛投完票就搞大罷免，輸了不認帳，「所以投在野黨的，就不是民意囉？他們是下等公民嗎？五院控制了四院還不行，一定要把唯一可以監督制衡的立法院拿下，這不是獨裁，什麼是獨裁？」

李艷秋表示，檢調對罷綠單位發動全面性的搜索，當然是執政者授意，對賴清德總統來說，「他必須用上所有手段和資源，確保大罷免絕不會功敗垂成」。

「他還有一項終級武器，叫唐納‧川普」。李艷秋表示，不要覺得不可思議。目前正在進行關稅談判，賴清德政府可能放棄為人民和產業據理力爭 ，交換川普幫忙賴政府做一件事。於是，某一天，在大罷免的關鍵，川普大人突然發言，「希望台灣的政黨，不要跟中國站在一起，要支持反共及勇於對抗的政黨。我希望美國和台灣簽下的關稅協定，不會被親中的政黨破壞」。不要笑，一狂一癲，什麼事都可能發生。在野黨，你們準備好接招了嗎？