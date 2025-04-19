黃呂錦茹無保請回 朱立倫痛批北檢：聲押罪名是得罪賴清德

國民黨台東縣黨部今天舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫參加宣講時，針對台北市黨部遭檢調搜索並收押禁見黨部主委黃呂錦茹最後無保請回一事，他批北檢聲押罪名是，「得罪賴清德、反對賴清德」，不是偽造文書。

朱立倫說，今天早上6點多陪著台北市黨部主委黃呂錦茹步出台北地院，法官說沒有證據，沒有證據無保請回，北檢卻以偽造文書罪聲請收押禁見，其實真正罪名不是所謂偽造文書，而是得罪賴清德、反對賴清德。

他表示，台灣進入了一個準戒嚴時代，差一步就跟南韓總統尹錫悅宣布戒嚴一樣，台灣這位獨裁者就叫賴清德；台灣拚了30幾年最驕傲的民主、最驕傲的法治、最驕傲的自由，如今都已經被賴沒收了， 今天是搜索收押台北市黨部主委，明天有可能就是其他各地。

「還錢於民政策說明會」早上10點於寶桑國中活動中心舉行，吸引1千多位支持者參加，現場氣氛慷慨激昂，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓、陳玉珍及黃仁等人出席；活動主要宣講還錢於民政策外，就是反對大罷免。

饒慶鈴指出，過去民進黨政府執政每年都超收上千億，卻以一直哭喊沒錢，說是在野立委刪預算的關係，事實上這些多出來的錢是用在補貼台電虧損及現在更重要的大罷免活動，她呼籲中央政府把錢還給民眾，用在需要的事、需要的人。