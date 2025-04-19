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黃呂錦茹無保請回 朱立倫痛批北檢：聲押罪名是得罪賴清德

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣黨部今天舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫（右三）對於台北巿黨部主委黃呂錦茹遭聲押一事，批北檢聲押罪名是「得罪賴清德、反對賴清德」，不是偽造文書。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣黨部今天舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫（右三）對於台北巿黨部主委黃呂錦茹遭聲押一事，批北檢聲押罪名是「得罪賴清德、反對賴清德」，不是偽造文書。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣黨部今天舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫參加宣講時，針對台北市黨部遭檢調搜索並收押禁見黨部主委黃呂錦茹最後無保請回一事，他批北檢聲押罪名是，「得罪賴清德、反對賴清德」，不是偽造文書

朱立倫說，今天早上6點多陪著台北市黨部主委黃呂錦茹步出台北地院，法官說沒有證據，沒有證據無保請回，北檢卻以偽造文書罪聲請收押禁見，其實真正罪名不是所謂偽造文書，而是得罪賴清德、反對賴清德。

他表示，台灣進入了一個準戒嚴時代，差一步就跟南韓總統尹錫悅宣布戒嚴一樣，台灣這位獨裁者就叫賴清德；台灣拚了30幾年最驕傲的民主、最驕傲的法治、最驕傲的自由，如今都已經被賴沒收了， 今天是搜索收押台北市黨部主委，明天有可能就是其他各地。

「還錢於民政策說明會」早上10點於寶桑國中活動中心舉行，吸引1千多位支持者參加，現場氣氛慷慨激昂，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓、陳玉珍及黃仁等人出席；活動主要宣講還錢於民政策外，就是反對大罷免

饒慶鈴指出，過去民進黨政府執政每年都超收上千億，卻以一直哭喊沒錢，說是在野立委刪預算的關係，事實上這些多出來的錢是用在補貼台電虧損及現在更重要的大罷免活動，她呼籲中央政府把錢還給民眾，用在需要的事、需要的人。

朱立倫強調，昨天是一個比較溫馨的方式來號召啊，真正總動員是4月26日，最重要的目標就是彙集所有的力量，希望大家在當天下午3點彙集凱達格蘭大道，共同發出心聲，共同對賴清德來怒吼，一起「反惡霸，戰獨裁」。

國民黨主席朱立倫（中）高呼口號邀集大家4月26號，聚集凱達格蘭大道，共同發出心聲，共同對賴清德來怒吼，一起「反惡霸，戰獨裁」。記者尤聰光／攝影
國民黨主席朱立倫（中）高呼口號邀集大家4月26號，聚集凱達格蘭大道，共同發出心聲，共同對賴清德來怒吼，一起「反惡霸，戰獨裁」。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣黨部「還錢於民政策說明會」早上10點於寶桑國中活動中心舉行，吸引1千多位支持者參加。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣黨部「還錢於民政策說明會」早上10點於寶桑國中活動中心舉行，吸引1千多位支持者參加。記者尤聰光／攝影

偽造文書 朱立倫 罷免 賴清德 黃呂錦茹

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