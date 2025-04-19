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影／黃偉哲催旅北鄉親罷免亂搞立委 點名徐巧芯和王鴻薇
台南市長黃偉哲今天出席台灣基進黨台南市黨部遷移開幕活動，呼籲台南鄉親踴躍參與「大罷免」，尤其有家人旅居台北或求學唸書的，一定要把許巧芯、王鴻薇這些「亂搞的立委」罷免掉。民進黨立委林宜瑾到場祝賀，感謝基進黨設置連署站支持「大罷免」。
黃偉哲今天沒有公開行程，不過他專程到基進黨活動會場上台演講。贏得台下支持台灣獨立的群眾高呼歡迎。他表示，在台南推動罷免王定宇、林俊憲的連署，裡面簽名「很多都是假的」，現在檢調在偵辦了，希望「真正辦到水落石出，好不好」，台下響起熱烈掌聲歡呼。
黃偉哲說，現在到處都在連署罷免，就是希望把那些在立法院胡亂搞的，都能通過二階段連署，然後投票全部給他們拉下來。他剛說完，台下又是一片掌聲。
黃偉哲說明為什麼鄉親應該罷免國民黨立委，因為他們連談什麼預算自己都不清楚，連台南科學園區管理局的預算業務費都砍了。
他說，台灣首府大學停辦以後，本來文化部規畫的「國家典藏中心」，要使用原來的一棟校舍大樓改建。未來典藏各種重要的文物。我不需要另外再花大錢新建大樓。鄉親也不需要再大老遠跑到台北或外地參觀。「結果他們把預算都刪光光」。
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