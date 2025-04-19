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民進黨：國民黨大規模造假連署 作弊被抓到就翻臉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨大規模造假連署，作弊被抓到就翻臉。圖／民進黨提供
民進黨表示，國民黨大規模造假連署，作弊被抓到就翻臉。圖／民進黨提供

國民黨青年軍發起罷免民進黨立委，涉疑似偽造文書遭檢方調查，國民黨主席朱立倫號召支持者，連日赴北檢、北院抗議。民進黨今天表示，國民黨主導的大規模造假連署，已被各縣市選委會抓出總計多達1萬9844份錯假連署，其中還有1923份死亡連署，作弊被抓到就翻臉，不檢討、不道歉，才是傷害民主憲政體制的最大兇手。

民進黨表示，國民黨不但不檢討、不道歉，甚至狠狠地踐踏司法，由朱立倫帶頭違法集會，更和被推出來當炮灰的藍營青年，合演了一齣又一齣灑狗血鬧劇。

民進黨指出，瞎挺偽造文書、參與違法集會的國民黨人，還有好幾位是區域立委，以下是比對現場畫面後的點名紀錄：傅崐萁、羅廷瑋、徐巧芯、王鴻薇、葉元之、陳玉珍、廖先翔、廖偉翔、李彥秀、羅明才、牛煦庭、賴士葆、羅智強、林沛祥、涂權吉、魯明哲、萬美玲、邱若華。

民進黨批評，藍委們正事不做，跑去北檢外瞎起鬨，有的「假哭搏版面」，結果被自家主席動手推到一旁的；有的高歌「團結就是力量」，要求群眾往前衝，但發現根本沒有人理他；還有的高呼「426」口號，比平常自己服務選民賣力多了。國民黨全黨上下顛倒是非，再次向國人證明，國民黨就是破壞台灣社會穩定者。

偽造文書 國民黨 民進黨 罷免

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