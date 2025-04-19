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影／「高雄雙罷劫」85歲領銜人昏厥送醫 黃捷：身體健康最重要
檢調偵辦罷免冒名連署案，昨天搜索罷免民進黨立委許智傑、黃捷的高雄「雙罷劫」連署總部，罷免領銜人朱磊、黃晃枝被約談，雙罷劫負責人徐尚賢也遭上銬拘捕，訊問後黃獲無保請回、朱以15萬元交保。雙罷劫團隊昨天深夜發聲明譴責檢調大作搜索拘捕、上銬，粗暴不尊重人權。
對此，黃捷今天做出回應說，偽造連署就是違法行為，甚至今年2月國民黨主導修法之後，調整了選罷法偽造連署構成要件，處5年以下有期徒刑，她盼有心人士都不要以身試法，同時呼籲檢調盡速釐清真相，還給被侵害個資的民眾一個公道，讓真相水落石出。至於這位高齡黃姓領銜人，政治立場再怎麼不同，都希望她身體健康是最重要的。
高雄雙罷劫連署總部昨天遭檢調搜索，查扣大批連署書及文書資料，帶走2名領銜人約談，依偽造文書、違反選罷法偵辦，檢方昨訊後裁定1交保1請回，其中罷免黃捷領銜人、85歲黃晃枝，獲無保請回，昨晚9時許步出地檢署時，因體力透支暈厥倒地，所幸送醫後無大礙，深夜11時20分離開醫院返家。
雙罷劫聲明指出，有關連署的活動、連署書的取得應該依據法規辦理，對於各陣營的連署書有瑕疵者，選務機關應該給予說明補正的機會。
聲明呼籲，檢調應以「比例原則」作為核心的辦案原則，避免小案大辦，引起社會對檢調不公批評，公平對待每個陣營，避免落入「辦藍不辦綠」之嫌而被台灣人民唾棄。
聲明強調，對高雄雙罷劫負責人徐尚賢因連署書少數有問題，檢調大動作拘捕、上銬帶走，看不到對人權尊重，強烈譴責這種粗暴不尊重人權的作法。
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