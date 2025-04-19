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黃呂錦茹無保請回 林沛祥：北檢正式成中華民國新東廠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
黃呂錦茹無保請回，立委林沛祥（中）今天參加活動受訪表示，北檢已經正式成為21世紀中華民國新東廠。記者游明煌／攝影
黃呂錦茹無保請回，立委林沛祥（中）今天參加活動受訪表示，北檢已經正式成為21世紀中華民國新東廠。記者游明煌／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案涉造假，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川今無保請回，2名黨工收押禁見。國民黨立委林沛祥今天受訪表示，「北檢已經正式成為21世紀中華民國的新東廠」，司法操控罷免應該停止。

林沛祥今天上午在基隆參加環保局乾淨家園記者會活動時受訪表示，從黃呂錦茹無保請回看來，整個案子很明顯就是政治操作及政治迫害，讓一個沒有任何犯罪動機、犯罪紀錄的75歲老太太，直接扣留超過18個小時以上。

林沛祥說，最後雖然無保請回，但可以看到「北檢已經正式成為21世紀中華民國的新東廠」，這是司法迫害，這種政治干涉司法、司法操控罷免應該停止。

中選會告發基隆罷免林沛祥案有116件涉及偽造，基隆地檢署立委偵辦調查，昨天指揮警調人員訪談數十名連署民眾調查有無真實連署，查明是否涉及偽造文書刑責，很多民眾一早被按門鈴查訪。

林沛祥對此表示，他的罷免案目前檢方還在調查中，就讓檢方去動作，但辦藍綠不要有雙標，現在辦罷藍的就只查連署，不查資料怎麼來的；辦罷綠的就抄家滅族，這就是他們現在想要知道為何如此不公？在基隆看到的是連署人被騷擾，在台北看到領銜人被押，現在就是辦藍辦綠的差別。

民進黨市議員全力動員協助連署罷免林沛祥，議員張之豪則說，罷免林沛祥的連署非常熱烈，超乎預料，上周他才收到1千份，這周又收到1千份，大家關心這個國家才會如此熱烈收件的情況，當國家在亂的時候，每個人用自己的一筆一畫把國家守護起來。

針對台北市長蔣萬安提出的倒閣說，張之豪表示，這是國民黨內部的共識嗎，國民黨有沒有決心這樣做，這要看未來的變化。

東廠 林沛祥 罷免 黃呂錦茹

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