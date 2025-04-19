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黃呂錦茹無保請回 侯友宜：選擇性執法會讓人對司法失去信心

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席土城桐花活動。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席土城桐花活動。記者葉德正／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案涉造假，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川今無保請回，2名黨工收押禁見。新北市長侯友宜今天受訪表示，他是在司法工作30年以上的第一線的執法人員，面對司法，期待一定要用更公開、公平的方式讓大家檢視，不要讓大家覺得有選擇性、不合比例執法，這會讓人民對司法失去信心。

侯友宜說，所以每一個案子，司法單位都要審視，要面對人民的決定。

檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶造假連署案，17日6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，18日凌晨聲押4人，台北地院今晨5時許裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚、初2人羈押禁見。

侯友宜 罷免 黃呂錦茹

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