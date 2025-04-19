黃呂錦茹無保請回 黃國昌：推動司改 竟淪執政打壓異己工具

台北地檢署偵辦大罷免幽靈連署，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被檢方視為幕後操盤手，聲請羈押，台北地院今晨5時許裁定無保請回。民眾黨主席黃國昌今表示，台灣推動司法改革這麼久，司法若成執政者打壓異己工具的話，會讓司法公正性倒閉，進一步傷害人民對司法信任。

黃國昌今出席民眾黨共識營，會前受訪被問及黃呂錦茹無保請回一事。黃表示，過去這段時間中，大家會感到憂心的是整個司法檢調機關已經成為政治工具，台灣推動司法改革推動這麼久，卻發現司法應該要作為正義最後一道防線，但比例原則都沒辦法做到，司法已成執政者打壓異己工具的話，會讓司法公正性倒閉，進一步傷害人民對司法信任。

至於黃國昌被看到昨與國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇以及民進黨立委林岱樺在議場外聊天，黃國昌被問及此事，他說，昨天院會狀況大家都有看到，在野黨委員上台講話，執政黨立委不斷鼓譟，甚至粗言穢語、三字經謾罵，這不是大家希望看到的狀況；民進黨委員發言時，基本上在野黨都是尊重議事規則。

黃國昌說，民主國家中，就是透過說服、說理，而不是在國會內透過暴力行動，或是「教壞囝仔大小」的三字經，這不是好的事情，立院出現讓人遺憾狀況，而剛好幾個不同黨派委員散場時，碰到就聊一下。

黃國昌指出，因為林岱樺過去這段時間不管是辦公室同仁、地方服務處同仁等被檢調帶走，不同黨派表達一些關心也是人之常情。

至於國民黨邀約4月26日上凱道抗議，黃國昌坦言，昨天有說過朱立倫透過國民黨秘書長黃健庭跟民眾黨秘書長周榆修聯繫，有表達邀請意思，但活動主軸、規畫跟安排，都還沒有進一步資訊跟細節，這些恐怕要等到有進一步資訊，大家交換過意見會再跟社會說明。