北檢沒證據聲押黃呂錦茹 吳宗憲：亂辦案

台北地檢署偵辦造假連署案，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，台北地院認定黃呂錦茹證據不足，無保請回。曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲今天表示，從北院的角度來看，北檢就是三個字「亂辦案」；他也感嘆，檢察官已不是在搞法治，而是在搞政治。

另外，立法院司法及法制委員會下周三將邀請司法院副秘書長、法務部部長、銓敘部長、法務部調查局長、法務部廉政署長、行政院人事行政總處、中選會等單位就「選舉罷免程序中，如何落實公務人員含政務官、司法人員、選務人員恪守行政中立，且秉持公正執法勿偏頗」進行專題報告，並備質詢。

身為司委會召委的吳宗憲說，司法人員對於犯罪構成要件具備才能處理，如果沒有構成要件，就算再怎麼討厭對方、政治立場再怎麼樣，司法人員都不能受到左右影響，必須依法處理。

吳宗憲表示，檢方聲請羈押的前提是要有犯罪嫌疑，再來是有串證、湮滅證據或逃亡的情況，才能夠聲請羈押，所以如果是毫無犯罪嫌疑的人，就不會去思考到底有沒有聲押的必要性。換言之，至少要有一些證據可以指向黃呂錦茹，如果毫無證據可以指向的話，那這個聲押是不是太離譜了。

吳宗憲指出，從目前北院的角度來看，北檢就是亂辦案就三個字，「亂辦案」。 今天對一個黨部主委，檢方偵查可以爛到這種程度，「我真的也服了啦！太可惡了！」更何況如果對象只是一個小老百姓呢？所以他們今天抗議的是司法在搞什麼鬼，怎麼可以胡亂到這種程度。

吳宗憲也以過往辦案為例，指以前他在當檢管官，對於證據有很嚴格的要求，所以聲押被駁回的比例非常低，現在檢察官辦案很浮濫，大家都在揣摩上意，都在搞政治，「檢察官已經不是在搞法治，而是在搞政治，邏輯都不對了！」

由於同案其他兩名黨工涉嫌偽造文書、違反個資法遭羈押，吳宗憲說，檢方聲押對人身是一個很嚴重的侵害，所以過往因偽造文書、違反個資法遭聲押的例子幾乎沒有，現在他還不知道案情狀況，但資料都被扣走了，連署單也在中選會，那押人的目的是什麼？還是又想要押人取供？

吳宗憲指出，偽造文書是5年以下有期徒刑的案子，基本上這種案子，沒有什麼聲押的必要性，需要用大砲去打小鳥嗎？這樣符合比例原則嗎？