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憂柯建銘不懂迂迴 林濁水：大罷免應邊緣化韓國瑜 非對幹

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

民進黨前立委林濁水今天臉書表示，民進黨立院黨團把立法院長韓國瑜當成大罷免的首要敵人，這樣的戰略很讓人擔心，應該把韓邊緣化，而非對幹攻堅。

林濁水指出，中廣日前發表了黨政人物處理川普新關稅議題，民眾滿意度調查，在所表過意見的黨政人物中，頂多都只有30%多的滿意度，賴清德總統最高但只有37.23％，這說明遇到強橫自私還變化不定的川普，任何因應措施都難令民眾滿意。

林濁水說，民調還呈現了一非常無𨤳頭的民意，滿意度最高的是韓國瑜，但他從未發表過意見而且還迴避參與協會商對美關稅政策，竟得分40%，傲視群英。合理解釋應是，並非韓國瑜有什麼好主意，而是民眾認為在朝野惡鬥的當今，他是稍稍更值得信賴的政治人物，於是民眾就把這信任不分青紅皂白地投射到他身上的結果。

林濁水表示，從這現象出發，要對民進黨團要有個建議。黨團總召柯建銘自始至今都把韓當大罷免的首要敵人，在這心態下，他高嗆雙罷免，既要罷掉41席藍委，議長更是非罷不可。柯建銘這戰略讓人很擔心，柯太不𢤦迂迴戰術了，民眾對韓和一般藍委評價既然相反，雙罷齊推必造成兩罷互相抵銷的效應。

林濁水說，建議民進黨團，在議場當然還是必須堅持議事規則，不能讓韓偷渡，但在大罷免之役宜改弦易轍，把韓邊緣化，而非對幹攻堅。

林濁水 柯建銘 罷免 韓國瑜

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