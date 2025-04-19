黃呂錦茹無保請回 張雅屏：院檢一家 當年被引導式辦案

台北地檢署偵辦罷免「死亡連署」案，被檢方視為幕後操盤手的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地院裁定無保請回，今晨步出地院。國民黨組發會前主委張雅屏表示，「押人取供，院檢一家」，地檢署和地方法院，基本上是一家人。

張雅屏表示，因為法官要辦案子得靠檢察官，反過來說檢察官餵給法官什麼，法官就吃什麼。因此多數法官會配合檢察官，尤其是羈押庭時承辦檢察官全體出席，就是要法官配合羈押了。而聲押4個人，放2個押2個，其實目的是讓被押的人心生不平，更可能願意配合檢察官的引導給出不利的證詞。

張雅屏也說，當被羈押的人，被檢察官引導問題甚至告知被羈押者，只要往上發展，會幫忙向法官說情，以犯後態度良好減刑，甚至緩起訴。

張雅屏提到，2014年底屏東文宣案，先羈押一位無關的屏東縣黨部同仁，引導證詞模糊的連結到他，之後這位同仁是無罪。檢察官也對他引導問話，想向上往黨中央秘書長和黨主席發展，當他告知自己即可決定文宣內容與發放與否，檢察官當庭訓斥他犯後態度惡劣，以誹謗為基礎本刑5年以下意圖使人不當選罪名，被求處3年10個月重刑，後判2年10月，褫奪公權5年。