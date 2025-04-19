「黃呂媽媽」身心俱疲曝心聲 藍營痛心：北檢成民進黨走狗

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署案涉造假，被檢方視為幕後操盤手的國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今晨無保請回；陪同的北市議員柳采葳透露，她出來就說要回去洗澡了，但心情顯然受衝擊，無奈、無力、疲憊。藍營批，現在的北檢根本淪為民進黨黨部。

國民黨北市議員柳采葳提及黃呂出來時，立刻給她一個擁抱，也看得出她臉上有無奈、疲憊和無力。

柳說，黃呂一出來馬上交代要趕快聯絡另外兩位黨工的家屬，看得出她滿滿擔心，一旁員工馬上說會處理，才讓她稍微放心，還開玩笑說「我要趕快回去洗澡了啦（因為兩天沒洗了）。」柳說，黃呂媽媽一定先記著身旁的人，但也不忘開自己玩笑，讓旁人不要太擔心她。

柳采葳坦言，心疼黃呂面對檢調48小時無理對待，心痛是因她雖無保請回，但國民黨北市黨部書記長初文卿和總幹事姚富文被收押。不只北檢，而是整個台灣的司法檢調，已用最難看的手法讓台灣人看到，他們淪落成綠營走狗，自甘墮落願當黨意的執行部門。

柳批，北檢和調查局偵辦罷雙吳連署書案，大動作搜索黃呂和3名黨工，進行清算追殺式的偵辦、甚至聲押，但北院直接打臉北檢沒提出具體供述證據或客觀資料，她酸「完全凸顯這場世紀大調查背後政治意圖遠大於司法正義。」

柳采葳認為，司法應該是超然中立，但檢調明顯是配合民進黨的政治需求在辦案，直接把自己降格成執行部門，當辦案不再是一句事實和證據，司法要如何取得民眾的信任，國民黨的台南、新北、台北黨部被大動作搜索，甚至把當工當成罪犯對待，當民進黨把檢調當作清算在野黨工具，我們的法治社會終將淪為人治體制下的犧牲品。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢認為，以罷雙吳來說，先前罷吳四騎士都已經交保，檢方還要聲押黃呂錦茹，顯然就是政治動作，檢方試圖藉由聲押她，讓案情向上延燒，甚至再約談國民黨秘書長黃健庭、黨主席朱立倫。

「檢方辦案完全是政治考量」，李明賢直言，證據不充分被法官駁回，看得出檢方所有的立場與辦案動機，一切就是以政治為考量，令人合理懷疑是不是上面交辦，這是引起外界最多質疑之處，也會引起民眾激憤、群起抗爭。

李明賢說，當檢調淪為司法打擊異己的政治工具時，就是司法最大的悲哀，會引起後續政治效應，包含藍軍罷雙吳會增加更多能量。下周426還是會上凱道，要透過人民力量向執政黨展現怒吼，司法絕對不能淪為政治辦案的工具。「北檢應該是人民的北檢，而不是民進黨的北檢，現在的北檢根本淪為民進黨黨部。」