死亡連署案黃呂錦茹遭疑操盤手 女兒痛心：執政黨殺紅眼 可悲至極

台北地檢署偵辦罷免「死亡連署」案，被檢方視為幕後操盤手的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，今晨無保請回。她17日被檢調帶走後，社群平台出現疑似她女兒的血淚控訴，痛批執政黨「無差別的全面攻擊，粗魯的殲滅式鬥爭」，不過，該篇文章已經下架。

75歲的黃呂錦茹長年為藍營台北市長選戰輔選，可追溯自前總統馬英九選市長時她就擔任義工，到後來的郝龍斌、蔣萬安，藍營暱稱她黃呂媽媽、大姐，人緣極佳。

有網友轉載黃呂錦茹的女兒的臉書文章，內容指黃呂錦茹曾經為台北市民賣命了6年，早出晚歸，幾乎全年無休，從新聞畫面看著媽媽還要被攙扶的身影，「我的心碎了」。

「現在已近80歲的高齡，還在持續無回報的為黨貢獻心力，為的就是真正的民主」，黃呂錦茹的女兒表示，她的媽媽沒有背景，從台南到台北，全靠自身的努力。「今天看到的執政黨殺紅了眼，無差別的全面攻擊，粗魯的殲滅式鬥爭，他們難道看不清，或許也不敢認清，真正的憂患並不在國內。如果對外無能力保護國家，對內又經不起在野的監督，那他們還能做什麼？」文末標註「可悲至極」。