黃呂錦茹無保請回 朱立倫：正義不會被關住 戰鬥仍在繼續

台北地檢署偵辦罷免「死亡連署」案，被檢方視為幕後操盤手的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地院裁定無保請回，今晨步出地院，國民黨主席朱立倫迎接、擁抱慰問。朱立倫說，正義不會被關住，戰鬥仍在繼續。

朱立倫今天在臉書發文，他表示，全民跟我們在北檢外守候的心，通通在一起。我們在漫長的黑夜等待，盼到黎明升起，希望司法能給出正義。經過48小時，全台灣民眾都關心這件事情，一個獨裁的賴清德政府怎麼樣打壓在野黨、怎麼樣讓台灣民主關進黑牢當中。

他說，用司法的大刀、用檢調，不斷地在全台灣大搜索、大交保、大收押，讓只要對賴清德有意見的朋友都受到最嚴厲，甚至非常不公平，而且完全不對等的司法待遇。

黃呂錦茹75歲了，朱立倫表示，台北市只要認識黃呂主委的人，「都對她非常的尊敬。她就像一個媽媽一樣」，對很多的同仁及朋友，做善事、照顧大家。

「民進黨的司法機關憑臆測就想要把她收押，最終仍是失敗」。朱立倫表示，然而，追討正義的戰鬥仍要繼續，我們還有台北市黨部兩位基層黨工被收押禁見，他們是我們的家人，我們仍要強調「司法要正義，戰鬥要繼續」。

朱立倫表示，因為在此同時，不只他們，甚至在台灣各地還在持續進行司法的大搜索、大收押、大交保。我們一定奮戰到底，我們對於所有受到冤屈、受到司法打壓的朋友，我們一定力挺到底。

朱立倫說，我們要繼續戰獨裁，為了台灣民主、為了我們的未來，大家要站出來。