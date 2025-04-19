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黃呂錦茹無保請回今晨步出地院 朱立倫迎接擁抱

聯合報／ 記者胡經周／台北即時報導
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）無保請回，走出地院後與國民黨主席朱立倫（右）擁抱。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）無保請回，走出地院後與國民黨主席朱立倫（右）擁抱。記者胡經周／攝影

台北地檢署偵辦罷免「死亡連署」案，其中被檢方視為幕後操盤手的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地院今晨5時許裁定她無保請回。她今晨步出地院，守護一夜的志工衝上前擁抱，國民黨主席朱立倫也在北院門口迎接、擁抱慰問。

檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署文書方面，台北地檢署過濾扣押的手機、交叉比對供詞，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，前天搜索約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川4人到案，檢察官漏夜偵訊後認4人有串滅證之虞，昨依偽造文書、違反個資法等罪聲押禁見。

經過北院漏夜開聲押庭後，初文卿與姚富文羈押禁見，黃呂錦茹與曾繁川無保請回，朱立倫也趕到北院門口迎接，並與黃呂錦茹擁抱。

檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）無保請回，有支持者立即擁抱慰問。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）無保請回，有支持者立即擁抱慰問。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）無保請回，走出地院後與國民黨主席朱立倫（右）擁抱。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）無保請回，走出地院後與國民黨主席朱立倫（右）擁抱。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）無保請回，並在丈夫黃秀莊（左一）、國民黨主席朱立倫（後）等陪同下步出北院。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）無保請回，並在丈夫黃秀莊（左一）、國民黨主席朱立倫（後）等陪同下步出北院。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）無保請回，國民黨主席朱立倫（右二）前往迎接，並一度與黃呂錦茹低聲交談。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）無保請回，國民黨主席朱立倫（右二）前往迎接，並一度與黃呂錦茹低聲交談。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）無保請回，並在丈夫黃秀莊（右）、國民黨台北市議員柳采葳（左）等陪同下步出北院。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）無保請回，並在丈夫黃秀莊（右）、國民黨台北市議員柳采葳（左）等陪同下步出北院。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）無保請回，並在丈夫黃秀莊（左一）、國民黨主席朱立倫（後）等陪同下步出北院。記者胡經周／攝影
檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，遭聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左二）無保請回，並在丈夫黃秀莊（左一）、國民黨主席朱立倫（後）等陪同下步出北院。記者胡經周／攝影

罷免

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