黃呂錦茹無保請回今晨步出地院 朱立倫迎接擁抱

台北地檢署偵辦罷免「死亡連署」案，其中被檢方視為幕後操盤手的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北地院今晨5時許裁定她無保請回。她今晨步出地院，守護一夜的志工衝上前擁抱，國民黨主席朱立倫也在北院門口迎接、擁抱慰問。

檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署文書方面，台北地檢署過濾扣押的手機、交叉比對供詞，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，前天搜索約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川4人到案，檢察官漏夜偵訊後認4人有串滅證之虞，昨依偽造文書、違反個資法等罪聲押禁見。