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黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

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黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹疑為罷雙吳案操盤手，聲押禁見。記者曾原信／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹疑為罷雙吳案操盤手，聲押禁見。記者曾原信／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案涉造假，檢調17日6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，18日凌晨聲押4人，台北地院今晨5時許裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，姚、初2人羈押禁見。

昨天上午8時檢察官將嫌疑人、卷證全移送強制處分庭，黃呂錦茹等4人暫留候審室，法院強制處分庭另有詐欺、貪汙等案待審，檢方明確告知法院一定派人論告。

強制處分庭分案後，由女法官陳采葳審理，陳采葳曾在「柯文哲案」裁押威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應女的助理吳順民，風格明快。

連署造假案昨天晚間9時30分準時開羈押庭，審理順序是姚富文、初文卿、曾繁川，黃呂錦茹排在最後審問，由查緝黑金組2名女檢察官許智評、朱家蓉負責蒞庭聲押。

檢方接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐。

14日起，檢調約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人，以證人身分約談劉思吟的丈夫林叡等5人說明，林叡複訊中改列被告。

複訊後，張克晉請回，李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書、違反個資法等罪，分別諭令20萬元至50萬元交保，均限制出境、出海，辦案人員搜索後再過濾事證，認為黃呂錦茹等人嫌疑重大，發動第2波搜索、約談黃呂錦茹等到案。

國民黨台北市黨部總幹事姚富文（右）移送北檢複訊一路大喊罷免吳思瑤口號。記者曾原信／攝影
國民黨台北市黨部總幹事姚富文（右）移送北檢複訊一路大喊罷免吳思瑤口號。記者曾原信／攝影
國民黨北市第一區黨部黨部執行長曾繁川，涉罷雙吳案遭檢方聲押禁見。記者曾原信／攝影
國民黨北市第一區黨部黨部執行長曾繁川，涉罷雙吳案遭檢方聲押禁見。記者曾原信／攝影
國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）移送北檢複訊。記者曾原信／攝影
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