少了蔣萬安有差？藍營連2天號召北檢外集合 支持人潮「驟升驟降」

國民黨17、18日連兩天號召支持者，到台北地檢署外聚集，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹，儘管黨主席朱立倫、立委謝龍介、王鴻薇、羅智強、徐巧芯等人兩天都到場，但疑因少了市長蔣萬安加持，整場支持群眾人數難有突破，記者觀察，整體呈現「驟升驟降」。

記者現場發現，18日晚上8點號召時間到，現場民眾約僅數十人，晚上10點朱立倫到場，現場聚集群眾外溢破百人，不過隨著羈押庭遲至晚上近10點才真正開庭，入夜到19日凌晨0點時，撇除國民黨人士、黨公職，現場支持群眾剩下約30人，人數驟降。

不過值得一提的是，這些人多待到最後，直至凌晨2點仍不離去，堅持和國民黨一起等到黃呂錦茹等人的強制處分出爐。