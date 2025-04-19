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北檢前抗議 李西河：未影響公共秩序

聯合報／ 本報記者／連線報導

罷免綠營司法大刀砍向藍營，國民黨主席朱立倫前晚號召黨公職到北檢抗議，警方將朱立倫、國民黨立委謝龍介等人函送法辦。國民黨昨表示，民進黨要移送就移送，因他們真正罪名是「對抗威權」。

內政部長劉世芳稱前晚國民黨參與北檢集會抗議將全移送法辦。北市議員柳采葳昨在警政衛生部門質詢警察局「全部」如何定義。市警局回應，集遊法規定只會移送主謀法辦；柳追問劉世芳是否講錯？列席警官微笑搖頭未說話。北市警察局長李西河認為前晚的抗議「未影響到社會公共利益秩序」。

謝龍介則嗆劉世芳「不用那麼麻煩啦，我自首」。他說，衝撞獨裁政府、反抗司法不公、帶領人民起義、保護受迫同志，這些他都認，賴清德繼續這樣鬥爭，他也會繼續反抗暴政。

當晚也到場聲援的桃園市長張善政表示，去北檢只是正常國民應該做的事，對司法變成打擊政敵的工具表達憂心，當司法公正性被破壞，還在計較跨越欄杆違法不違法？應該把眼光拉高關注司法問題，而不是在那邊小鼻子小眼睛。

台北市長蔣萬安前晚也到北檢聲援，綠營昨批蔣「公然挺違法」，還要赴監察院要求調查、彈劾。北市府副發言人魏汶萱說，蔣萬安以市長身分支持警察依法行政，個人會為行為負全責。

魏汶萱說，二○○八年民進黨就（因蘇治芬案）曾包圍地檢署，甚至曾提出要廢除集會遊行法，現在轉過頭來批評，是否在打臉賴蔡兩位總統？

罷免

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