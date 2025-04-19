高雄雙罷劫負責人 被上銬拘捕

檢方南北同步展開偵辦罷綠委連署行動。高雄檢調昨天搜索發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部及領銜人朱磊、黃晃枝住處，查扣連署書等證物，將兩人帶回市調處鳳山站調查，雙罷劫行動負責人徐尚賢在站外靜坐抗議，傍晚警調持拘票將徐上銬拘捕，徐舉雙手高喊「綠色恐怖」，晚間三人都被以涉嫌偽造文書、違反選罷法等罪嫌移送雄檢複訊，檢方漏夜偵訊中。

基隆地檢署偵辦國民黨立委林沛祥罷免連署是否涉偽造文書，警調昨按門鈴詢問多名參與連署的民眾，但無搜索，檢方僅說「全案依法偵辦中」。林沛祥說，不論任何政黨背景，調查都應一視同仁，罷免是公民權，不應被政黨當成鬥爭工具。

中選會告發罷免許智傑、黃捷案涉嫌偽造、往生者連署，雄檢指揮市調處搜索罷團在鳳山、苓雅區住處及鳳山區的雙罷劫總部，查扣連署書、名冊等證物，朱磊在被調查人員帶走時激動呼籲連署動作不要中斷；黃晃枝被帶走時，女兒質疑「連署書有問題是領銜人的責任嗎？」

徐尚賢指控有著便衣的調查人員到鳳山工協市場連署站要將朱磊妻子帶走，因未出示證件與拘票，被他制止並報警，痛批執法過當；雄檢解釋，當時調查官有出示證件，只是徵詢朱磊妻子同意前往住處協助執行搜索，並非要帶走朱妻。

下午徐尚賢到鳳山站外靜坐，徐說，檢調以涉違反個資法、偽造文書等罪嫌來搜索，有符合比例原則嗎？痛批是民進黨的綠色恐怖、警總復辟。傍晚五時許，警調人員將徐尚賢上銬拘捕，徐拒絕上銬，高喊「政治干預司法，司法干預罷免，這是標準的綠色恐怖」，一旁支持者鼓譟痛批檢調「政治迫害、違法抓人」。

傍晚朱磊、黃晃枝被移送雄檢複訊，朱磊不滿地說「我犯的唯一的錯，就是不應該跟民進黨對著幹」，不久，徐尚賢也被移送雄檢複訊。晚間九時許卻傳出高齡八十五歲的黃晃枝身體不適，親友急忙拿藥到高雄地檢署，未料晚間十時許黃晃枝被請回，剛步出地檢署就才剛說完「我好冤枉…」便立刻暈厥倒地，嚇壞眾人，緊急將其送醫。