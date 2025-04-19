藍營聲援黃呂錦茹開庭遭檢舉聲響大 警舉牌勸導

中央社／ 台北18日電

北檢偵辦涉不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲請羈押禁見，國民黨主席朱立倫等人今晚到場聲援，但因遭檢舉宣講時聲音大，警方晚間10時許第一次舉牌勸導。

台北地檢署偵辦涉不實連署案，昨天約談黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，今天清晨聲請羈押禁見，台北地方法院已在晚間9時40分召開羈押庭。

朱立倫繼昨天號召國民黨黨公職及支持群眾在北檢外禁制區集結，今天再度呼籲民眾繼續站出來，守護台灣民主。轄區台北市警察局中正一分局派出160名警力到場維安，管制北檢外的禁制區，且設置大批阻材，進出都須出示證件。

國民黨把今晚聲援活動定調為「戰獨裁、站出來，反抗民主黑牢」。聲援民眾晚間6時許陸續抵達捷運小南門1號出口外的聚集點，可能因近下班時間，聚集人潮不多。

晚間8時初，聚集在捷運小南門站外的聲援民眾大聲高唱「中華民國碩」，國民黨籍民代則陸續到場宣講，氣氛逐漸熱絡。晚間9時許，國民黨籍民代陸續宣講，人潮漸聚集，據記者現場觀察聲援民眾已達上百人。

但在國民黨籍民代向民眾宣講時，另一側人行道上也出現抗議此活動團體，警方不敢大意，立即指派警力前往了解，並拉出人龍防雙方爆衝突，期間有聲援藍營活動的個別民眾前往嗆聲，所幸在警方制止，未發生任何狀況。

朱立倫在國民黨籍民代宣講時，約莫晚間10時抵到現場並開始宣講，表達聲援黃呂錦茹。期間，因時間超過晚間10時，警方接獲陳情，認為此活動聲響過大。

台北市警察局中正一分局長張嘉煌在晚間10時30分站在管制區內第一次舉牌勸導，但未傳達至聲援活動現場。至晚間11時，藍營聲援活動持續在捷運站小南門站1號出口外進行，北檢大樓外的禁制區，未有任何衝突狀況。

罷免

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