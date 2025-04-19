罷免連署案 黃呂錦茹等4人遭聲押

檢調偵辦罷免連署涉偽造文書案，南北同步進行，針對罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署文書方面，台北地檢署過濾扣押的手機、交叉比對供詞，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，前天搜索約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川四人到案，檢察官漏夜偵訊後認四人有串滅證之虞，昨依偽造文書、違反個資法等罪聲押禁見。

此外，高雄檢調昨搜索發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的雙罷劫總部及領銜人朱磊、黃晃枝住處，查扣連署書等證物，帶回市調處鳳山站調查，雙罷劫行動負責人徐尚賢在站外靜坐抗議，傍晚警調持拘票將徐上銬拘捕，晚間三人都被以涉嫌偽造文書、違反選罷法等罪嫌移送雄檢複訊，檢方漏夜偵訊中。

不僅如此，新北檢偵辦罷免立委蘇巧慧等四人連署案，聲押國民黨板橋區黨部執行長謝慶認共六人，法院裁定全數交保，檢方昨提抗告。

國民黨主席朱立倫前晚率領支持者在，地檢署外抗議司法不公，由於該地點是集會遊行法禁制區，北市警方證實，朱立倫、立委謝龍介等人因違法主持集會，已報請檢察官指揮偵辦，將通知到案。但朱立倫昨晚再赴北院外聲援，朱表示，很多人一輩子沒有聽過偽造文書會被這樣的對待，現在全台到處在聲押，全台灣在大搜索，相信賴總統只差一步，就會直接宣布戒嚴了。

朱立倫說，公民罷免綠營立委，執政黨的檢調發動搜索在野黨、聲押在野黨工，但過去綠營提起的高雄罷免案，死亡連署、造假連署遍地開花，檢察官沒有搜索、沒有收押，連關係人都沒訊問完，就給予當事人不起訴處分。如今辦藍不辦綠，把司法當大刀砍向在野。

罷免雙吳方面，黃呂錦茹是郝龍斌時代的民政局長，後來擔任台北市黨部主委，北檢這次聲押黃呂錦茹，對大罷免具有相當影響。北院訂昨晚九點四十分開羈押庭，將跨夜審理。

據了解，黃呂錦茹會被鎖定，與「罷吳四騎士」手機被還原有相當關聯，檢調日前搜索約談國民黨青年軍賴苡任等七名被告，經分析扣押證據、偵訊內容，認為賴苡任等人只是前線負責連署活動的小兵，背後有台北市黨部介入操盤。

調查顯示，黃呂錦茹、初文卿與姚富文是罷免雙吳關鍵人物，黃呂錦茹負責主導決策，初文卿、姚富文負責黨務執行，包含蒐集「死亡連署書」及「戶籍未滿」等資料；至於曾繁川則聽從市黨部指示，負責執行士林、北投吳思瑤罷免連署，四人對偽造連署情事都知情，並常開會討論。

黃呂錦茹前晚移送北檢時，被問及是否覺得冤枉？她搖搖手說「冤枉」；姚富文則振臂疾呼兩次「台北罷雙吳、踴躍支持連署」；初文卿、曾繁川未發表意見。