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藍營高層：罷免危機 責任在朱立倫

聯合報／ 政治中心、地方社會中心／連線報導
台北市長蔣萬安（中）主張立法院應倒閣，他昨表示，如果賴清德總統因此解散國會，大家可更全面思考問題、決定台灣走向。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）主張立法院應倒閣，他昨表示，如果賴清德總統因此解散國會，大家可更全面思考問題、決定台灣走向。記者許正宏／攝影

檢調大動作偵辦罷免民進黨立委團體，台北市長蔣萬安呼籲立院推動倒閣。國民黨主席朱立倫昨罕見出席國民黨立院黨團會議表示，任何對台灣民主有幫助，任何能夠讓獨裁者下台的方式，國民黨都沒有排除，也會跟其他的在野黨一起商討。

蔣萬安昨參加北投區里長座談，受訪時談到國民黨台北市黨部被搜索，他質疑，國安會秘書長吳釗燮身邊竟然有十二年的共諜，檢察官為了罷免案搜索在野黨，為什麼不搜索吳釗燮的住家跟辦公室？吳釗燮和賴清德總統為什麼不用出來說明？

「今天不站出來，明天我們都可能成為下個受害者。」蔣萬安說，民進黨濫用司法搜索完民眾黨部，接著換國民黨，哪個民主國家發生這種事？大罷免讓台灣陷入長期的仇恨跟對立，台灣的民主已經被民進黨扭曲了。他建議在立院推動倒閣，如果賴總統因此解散國會，大家可全面思考問題、決定台灣走向。

藍營縣市長對於倒閣意見不一，基隆市長謝國樑支持蔣萬安，他說「大罷免是民意，重選就不是民意嗎？」倒閣值得大家共同探討。

台中市長盧秀燕則說，「每個人有不同表達方式」，很感動那麼多人願意站出來，對抗民進黨濫用司法，呼籲賴政府懸崖勒馬、適可而止。她說，二○二○年民進黨發起罷免高雄前市長韓國瑜，也有連署書不實或死亡連署，當時檢方都不起訴，稱發起人沒有查核連署人身分的權力與能力；既然如此，今天為何重法偵辦、重金交保罷免綠委的發起人？

新北市長侯友宜說，倒閣是方式之一，還有很多方式可更快速回應民意，呼籲賴清德傾聽民意、結束大罷免，召開國是會議化解對立跟衝突。

有藍營高層表示，蔣萬安此舉是在為連任之路賭一把，雖會被質疑當家鬧事，但卻能鞏固藍白的支持，且才能迫使原本阻擋倒閣的國民黨主席朱立倫，必須更積極面對大罷免危機。

藍營高層說，面對藍委罷免危機，其實應是朱立倫的責任而非蔣萬安；如果朱立倫還是找一堆理由阻擋倒閣，若罷免讓國會態勢反轉，責任就全在朱立倫，勢必讓朱立倫爭取連任主席之路雪上加霜，反之，若朱順勢推動倒閣，國會改選國民黨贏了，才有爭取連任主席逆轉勝的機會。

倒閣案vs.大罷免 製表／屈彥辰
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罷免

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