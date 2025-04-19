聲援黃呂錦茹 朱立倫：台灣處在民主十字路口

中央社／ 台北18日電

北檢偵辦涉不實連署案，今天凌晨將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹聲請羈押禁見，目前北院正在召開羈押庭。國民黨主席朱立倫表示，台灣現在是在民主的十字路口上，大家必須站出來，戰獨裁，不然台灣沒有未來。

台北地檢署偵辦涉不實連署案，昨天約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文與第一區黨部執行長曾繁川，今天凌晨將4人聲請羈押禁見。台北地方法院晚間9時40分召開羈押庭。

國民黨主席朱立倫繼昨天號召國民黨黨公職及支持群眾在北檢集結，今天再度呼籲民眾繼續站出來，守護台灣民主。但因警方早已架設拒馬，阻絕陳抗民眾像昨天一樣再次聚集在北檢前，陳抗群眾只好在警方規劃的意見表達區中集結。

包括國民黨秘書長黃健庭、國民黨發言人楊智伃、國民黨立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇、羅智強、徐巧芯等人都到場聲援。朱立倫約在晚間10時許抵達陳抗現場，發表談話後靜坐。

朱立倫表示，今天聽到黃呂錦茹遭檢方聲押時，他的心情非常難過，相信很多人一輩子沒有聽過偽造文書會被這樣的對待，現在全台到處在聲押、在羈押，全台灣在大搜索、大扣押，相信賴政府只差一步，就會直接宣布戒嚴了。

朱立倫指出，現場的大家都有一個罪，就是得罪總統賴清德。台灣現在是在民主的十字路口上，大家必須站出來，戰獨裁，不然台灣沒有未來，這是最關鍵的時刻，台灣人給賴總統機會，希望好好當總統，為台灣打拚，尤其關稅戰可能一下子讓台灣變成大蕭條，但是同時賴總統卻在搞大罷免，台灣人沒有一天安寧。

朱立倫指出，賴政府今天關黃呂錦茹，明天可能又關了誰，只要不服從賴總統、不支持民進黨，就是有罪就是要關起來。有多少沉默的大眾已經快要受不了，今天大家在這邊不是單純支持黃呂錦茹，而是為了台灣的民主、是為了司法正義。

對於國民黨預計在26日上凱道抗議，朱立倫表示，上凱道已經變成大家的責任了，如果不上凱道，賴總統就聽不到大家的聲音。

罷免

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