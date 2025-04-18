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朱立倫、楊智伃又被舉牌了！警「勸導」呼籲停止宣講
為了聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨連2天在台北地檢署外集會抗議，隨著羈押庭開始開庭、國民黨主席朱立倫到場，現場群眾逐漸上升到破百人。
記者觀察發現，國民黨人士宣講時，疑因為了面對攝影機，反而「背對」原本待在意見表達區的支持者，也導致有不少群眾並未待在意見表達區，而是外溢到改道牌之外。
北檢外是集會遊行禁制區，儘管群眾待在警方規劃的意見表達區，但由於宣講時間已超過晚上10點，中正一警分局長張嘉煌在晚上10點30分，對朱立倫、國民黨發言人楊智伃第一次舉牌勸導，指出尊重意見表達權利，但時間已入夜，呼籲停止宣講，以防影響周遭安寧。
警方依照依集會遊行法第25條，得依法第一次舉牌警告，第二次舉牌命令解散，第三次舉牌制止；有趣的是，雖然法規上沒有勸導一詞，但警方為了不讓衝突快速升溫，變相採取「勸導」，同時向群眾告知執法態度。
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