全台檢調大搜索 朱立倫：賴清德只差一步就宣布戒嚴了

全台多處檢調連日來大動作搜索罷免民進黨立委團體連署疑似造假案，國民黨主席朱立倫今晚表示，很多人一輩子沒有聽過偽造文書會被這樣的對待，現在全台到處在聲押，全台灣在大搜索，相信賴清德總統只差一步，就會直接宣布戒嚴了。

國民黨今晚8時再度號召民眾至位於台北地方法院附近的愛國西路與博愛路路口，聲援遭台北地檢署聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨立委賴士葆、李彥秀、許宇甄、王鴻薇、羅智強、徐巧芯等立委等場宣講，現場也有不少民眾到場聲援，包含不少年輕面孔。

朱立倫在宣講時表示，現場的大家都有一個罪，就是得罪賴清德，台灣民主已經經過30年了，有經過前總統陳水扁和蔡英文，但這位剛剛當不到一年的總統做了什麼事情？每天就是在鬥反對的人，通通想要把大家關起來，南韓總統尹錫悅一定自嘆不如。

朱立倫示警，台灣現在在民主的十字路口上，大家必須站出來，必須戰獨裁，不然台灣沒有未來，這是最關鍵的時刻，台灣人給賴清德機會，希望賴好好當總統、好好為台灣打拚，尤其全世界大家最關心的關稅戰，可能一下子台灣會變成大蕭條，但賴在搞大罷免，大家的心情真的非常沉痛，台灣人沒有一天安寧。

「今天關黃呂錦茹，明天可能又關了誰，只要你不服從賴清德、不支持民進黨，就是有罪就是要關起來。」朱立倫說，有多少沉默的大眾已經快要炸掉、快受不了，今天大家在這邊不是單純支持黃呂錦茹，而是為了台灣民主、司法正義。

朱立倫說，羈押庭開始後，他會跟大家一起來守護，今天要用祈禱的心情，希望司法可以走回正途，大家把最後的希望寄託在法院，希望有公平正義。此外，他也希望大家用這樣的情緒，「426缺一個都不可以」，每個人都要出來，大家一起團結努力，讓台灣的民主不再黑暗，為中華民國一起打拚。