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「我好冤枉」語畢步出雄檢暈倒 高雄雙罷劫85歲領銜人送醫急救
高雄雙罷劫領銜人朱磊及黃晃枝、負責人徐尚賢涉嫌偽造文書及選罷法等罪，遭移送高雄地檢署列被告，檢察官開庭偵查中，晚間9時許，卻傳出高齡85歲的黃晃枝身體不適，親友急忙拿藥到高雄地檢署，未料晚間10時許黃晃枝被請回，剛步出地檢署就暈厥倒地，緊急被送醫急救。
黃晃枝今天晚間9時許先是傳出身體不適，家屬親友急忙送藥到高雄地檢署，但不得其門而入，被擋在地檢署走廊外，後來才由法警協助送藥。未料晚間10點黃晃枝被請回，但剛步出高雄地檢署，才剛說完「我好冤枉⋯」便立刻暈厥倒地，嚇壞眾人。
據了解，滿頭白髮的黃晃枝雖擔任罷免立委黃捷的領銜人，但已高齡85歲，今天上午被調查局人員帶走調查問話逾6小時，晚間6時許又被移送高雄地檢署複訊，她被送抵高雄地檢署時，因年事已高行動不便，是由女警架著攙扶進地檢署，表情顯露疲態。
黃晃枝被救護車送到高雄大同醫院急救，目前意識清楚，雖生命徵象穩定，但人很虛弱。據悉，她向醫師表示跑了整天法院檢察署，沒有進食，一步出地檢署，突然全身無力眼前一黑感覺暈眩。醫師已初步為她安排吊點滴，並抽血進一步檢查。
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