高雄雙罷劫85歲領銜人傳身體不適 家屬急忙送藥到雄檢

高雄雙罷劫領銜人朱磊及黃晃枝、負責人徐尚賢涉嫌偽造文書及選罷法等罪，遭移送高雄地檢署列被告，檢察官開庭偵查中，晚間9時許卻傳出高齡85歲的黃晃枝身體不適，親友急忙拿藥到高雄地檢署，但被擋在外頭，只能拜託法警幫忙送藥。

據了解，滿頭白髮的黃晃枝雖擔任罷免立委黃捷的領銜人，但已高齡85歲，今天上午被調查局人員帶走調查問話逾6小時，晚間6時許又被移送高雄地檢署複訊，她被送抵高雄地檢署時，因年事已高行動不便，是由女警架著攙扶進地檢署，表情顯露疲態。

不過晚間9時許卻傳出她身體不適，家屬親友急忙送藥到高雄地檢署，但不得其門而入，被擋在地檢署走廊外，親友拿著一大袋藥袋先是求助高雄地方法院法警，拜託地院法警幫忙，但被地院法警婉拒，指出案件是由地檢署偵辦中，要求家屬去找地檢署法警。

黃晃枝的親友又趕到對面高雄地檢署法警室求助，最後地檢署法警出面了解情況，黃晃枝的親友表明希望送藥進去，但因開庭中被拒絕，只好將藥物交給法警，拜託法警拿給黃晃枝服藥。