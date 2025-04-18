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影／黃呂錦茹深夜羈押庭 國民黨號召再上街頭戰獨裁

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨晚上再度號召黨公職前往台北地檢，抗議「戰獨裁反綠共」、「反獨裁站出來」、「戰獨裁」，站出來持續守護民主，聲援台北市黨部主委黃呂錦等4人。參與的民眾高舉「我是台灣人 我反綠」表達抗議。記者黃義書／攝影
國民黨晚上再度號召黨公職前往台北地檢，抗議「戰獨裁反綠共」、「反獨裁站出來」、「戰獨裁」，站出來持續守護民主，聲援台北市黨部主委黃呂錦等4人。參與的民眾高舉「我是台灣人 我反綠」表達抗議。記者黃義書／攝影

台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷綠團體，因涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨日兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川。今晨將4人聲押，台北地院預計深夜開羈押庭審理。

國民黨晚上再度號召黨公職前往台北地檢，抗議「戰獨裁反綠共」、「反獨裁站出來」、「戰獨裁」，站出來持續守護民主，聲援台北市黨部主委黃呂錦等4人。參與的民眾高舉「我是台灣人 我反綠」表達抗議。痛批賴清德政府把司法變成武器。民眾再次站出來守護民主，來對抗執政黨對在野黨的突襲、約談、收押等手段的政治追殺。

國民黨發言人楊智伃表示，我們要站出來，要告訴賴清德我們沒有在怕，為正義發聲、為真相發聲。如果沒有站出來，台灣就沒有民主自由，已經要戒嚴了。楊智伃呼籲大家，4月26日上凱道，不只要公平正義，還要「戰獨裁、站出來」，並要求賴清德下台。

國民黨晚上再度號召黨公職前往台北地檢，抗議「戰獨裁反綠共」、「反獨裁站出來」、「戰獨裁」，站出來持續守護民主，聲援台北市黨部主委黃呂錦等4人。參與的民眾高舉「我是台灣人 我反綠」表達抗議。記者黃義書／攝影
國民黨晚上再度號召黨公職前往台北地檢，抗議「戰獨裁反綠共」、「反獨裁站出來」、「戰獨裁」，站出來持續守護民主，聲援台北市黨部主委黃呂錦等4人。參與的民眾高舉「我是台灣人 我反綠」表達抗議。記者黃義書／攝影
國民黨發言人楊智伃表示，我們要站出來，要告訴賴清德我們沒有在怕，為正義發聲、為真相發聲。記者黃義書／攝影
國民黨發言人楊智伃表示，我們要站出來，要告訴賴清德我們沒有在怕，為正義發聲、為真相發聲。記者黃義書／攝影

國民黨 楊智伃 罷免 黃呂錦茹

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