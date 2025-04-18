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氣勢不如上回…藍營支持者相約北檢外 大唱軍歌「夜襲」撐場面

美2歲童失蹤！荒野中獨自行走11公里 陌生牧場犬「一路護送」助團聚

影／氣勢不如上回…藍營支持者相約北檢外 大唱軍歌「夜襲」撐場面

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
國民黨聲援群眾，依規定在愛國西路和博愛路口的意見表達區聚集。記者翁至成／攝影
國民黨聲援群眾，依規定在愛國西路和博愛路口的意見表達區聚集。記者翁至成／攝影

為了聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹國民黨連2天在台北地檢署外集會抗議，不過今天聚集群眾氣勢明顯大不如昨日，人數截至晚上9點僅約百人，有支持者甚至在立委到場前大唱軍歌「夜襲」撐場面。

據了解，轄區中正一警方在今天下午3點就提前部署，架設鐵馬護欄並下釘，隨後在晚上把北檢前的博愛路封路、管制北檢對面的人行道，不讓人潮聚集。

也因為國民黨臉書上發布的動員令，明確要支持者在晚上8點時，在愛國西路和博愛路口、警方規劃的意見表達區聚集，也讓抗爭從昨天的北檢門口前，回到民眾黨聲援柯文哲的「小草」形式。

儘管晚上8點半，國民黨發言人楊智伃、立委賴士葆李彥秀、許宇甄、市議員李明賢等人相繼到場宣講，現場氣氛平和。

國民黨聲援群眾，依規定在愛國西路和博愛路口的意見表達區聚集。記者翁至成／攝影
國民黨聲援群眾，依規定在愛國西路和博愛路口的意見表達區聚集。記者翁至成／攝影
國民黨聲援群眾，依規定在愛國西路和博愛路口的意見表達區聚集。記者翁至成／攝影
國民黨聲援群眾，依規定在愛國西路和博愛路口的意見表達區聚集。記者翁至成／攝影
博愛路口的鐵馬護欄，警方除了下釘穩固，也派員警站前方層層守住。記者翁至成／攝影
博愛路口的鐵馬護欄，警方除了下釘穩固，也派員警站前方層層守住。記者翁至成／攝影
國民黨籍立委賴士葆、李彥秀、許宇甄，在意見表達區內宣講。記者翁至成／攝影
國民黨籍立委賴士葆、李彥秀、許宇甄，在意見表達區內宣講。記者翁至成／攝影
北檢前無人聚集。記者翁至成／攝影
北檢前無人聚集。記者翁至成／攝影

國民黨 李彥秀 李明賢 楊智伃 罷免 賴士葆 黃呂錦茹

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