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再赴北院外聲援黃呂錦茹 朱立倫：勇敢的台灣人必須守在這

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨今晚8時再度號召民眾至位於北院附近，抗議賴清德總統獨裁。國民黨立委賴士葆、李彥秀、許宇甄、王鴻薇等立委，以及台北市議員李明賢等人陸續到場宣講，現場民眾高舉「我是台灣人，我反綠」、「司法不公，司法已死」等標語抗議。記者王千豪／攝影
國民黨今晚8時再度號召民眾至位於北院附近，抗議賴清德總統獨裁。國民黨立委賴士葆、李彥秀、許宇甄、王鴻薇等立委，以及台北市議員李明賢等人陸續到場宣講，現場民眾高舉「我是台灣人，我反綠」、「司法不公，司法已死」等標語抗議。記者王千豪／攝影

台北地檢署偵辦罷免民進黨立委連署疑造假案，今天清晨將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4名幹部聲押禁見，台北地方法院暫定今晚9時40分開羈押庭。國民黨主席朱立倫今晚再赴北院外聲援，朱表示今晚的愛國西和博愛路口，是台灣民主的十字路口，勇敢的台灣人必須守在這。

國民黨今晚8時再度號召民眾至位於北院附近的愛國西路與博愛路路口，抗議賴清德總統獨裁。國民黨立委賴士葆、李彥秀、許宇甄、王鴻薇等立委，以及台北市議員李明賢等人陸續到場宣講，現場民眾高舉「我是台灣人，我反綠」、「司法不公，司法已死」等標語抗議。

朱立倫表示，「民主黑牢」摧毀的是台灣的民主法治，「司法不公」侵害的是百姓的正義。黃呂錦茹及幾位夥伴被檢方聲請羈押，指稱是「偽造文書」，但大家心裡都知道，真正的原因只有一個，就是民進黨的黨國機器，要打擊在野黨的地方黨部，要摧毀第一線對抗賴清德實行一黨專政、完全獨裁的最前線。

朱立倫質疑，公民要罷免綠營立委，執政黨的檢調發動搜索在野黨、聲押在野黨工，但過去綠營提起的高雄罷免案，近百份死亡連署、造假連署遍地開花，檢察官沒有大搜索、沒有收押，連關係人都沒訊問完，就給予當事人不起訴處分，當時地檢署的說法是，「你沒有查核能力，所以不用負責。」

朱立倫批評，如今辦藍不辦綠、標準浮動，把司法當大刀砍向在野，這樣的台灣，是大家期待的自由台灣嗎？

朱立倫強調，司法黎明前，他們要繼續戰鬥，因為台灣的人民正在期待他們代表民意，與公民在街頭，告訴獨裁者，公民不會服從這種「政治清洗」。

朱立倫呼籲大家今晚繼續站出來，「今晚的愛國西和博愛路口，是台灣民主的十字路口，勇敢的台灣人，我們必須守在這。」他並預告，「4月26日，下架獨裁，我們凱道見」。

罷免

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