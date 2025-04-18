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遭控偽造文書造假罷免連署書 雄檢：徐尚賢涉嫌犯罪才拘提
高雄地檢署今指揮高雄市調查處搜索罷免民進黨立委的罷團「高雄雙罷劫」，2領銜人朱磊及黃晃枝被帶回調查處調查，罷團負責人徐尚賢原本在外聲援抗議，沒想到卻突然遭壓制上銬逮捕。檢方說明，徐尚賢涉有犯罪嫌疑，因此將他列為被告拘提到案。
高雄地檢署晚間發出說明，高雄市罷免立法委員連署提議疑有偽造情事，檢方是經受理民眾提出偽造文書告訴，以及接獲中選會向最高檢察署告發並發交高雄地檢署偵辦，案經多方蒐集事證後，於昨向高雄地院聲請搜索票核准，今由檢察官指揮法務部調查局高雄市調查偵辦。
高雄地檢署指出，檢調人員今共搜索「高雄雙罷劫」領銜人朱磊及黃晃枝的住處，以及高雄雙罷劫位於鳳山區的罷免連署總部等3處地點，並傳喚朱磊及黃晃枝調查。
今天下午檢方再向高雄地院聲請搜索票，搜索高雄雙罷劫負責人徐尚賢住處，同時下午5時許持拘票，將人守候在調查處外的徐尚賢當場逮捕上銬。檢方表示徐尚賢已被列被告，涉有犯罪嫌疑，全案仍在調查中。
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