黃呂錦茹羈押庭防止民眾再度破防 20公分地樁固定鐵馬護欄

台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷綠團體，因涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨日兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川。今晨將4人聲押，台北地院預計晚間開羈押庭審理。

由於昨晚國民黨主席朱立倫號召黨公職前往台北地院抗議，警方所架設的防線遭突破。為防止民眾再度集結在台北地檢外抗議。警方傍晚在台北地院前的博愛路兩端貴陽街及愛國西路設置路障，在隣近北檢的重慶南路一段126巷、136巷，除了架設兩層的鐵馬護欄外，還以近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。防止民眾破壞再度破壞鐵馬護欄，衝破防線的事件再發生。而最後一道防線是地檢的正門，以鐵馬護欄及大批的警察全力固守最後一道防線。