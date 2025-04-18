黃呂錦茹羈押庭防止民眾再度破防 20公分地樁固定鐵馬護欄
台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷綠團體，因涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨日兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川。今晨將4人聲押，台北地院預計晚間開羈押庭審理。
由於昨晚國民黨主席朱立倫號召黨公職前往台北地院抗議，警方所架設的防線遭突破。為防止民眾再度集結在台北地檢外抗議。警方傍晚在台北地院前的博愛路兩端貴陽街及愛國西路設置路障，在隣近北檢的重慶南路一段126巷、136巷，除了架設兩層的鐵馬護欄外，還以近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。防止民眾破壞再度破壞鐵馬護欄，衝破防線的事件再發生。而最後一道防線是地檢的正門，以鐵馬護欄及大批的警察全力固守最後一道防線。
國民黨主席朱立倫晚間八點，再度號召黨公職前往台北地檢，抗議「戰獨裁反綠共」、「反獨裁站出來」，聲援台北市黨部主委黃呂錦等4人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言