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黃呂錦茹羈押庭防止民眾再度破防 20公分地樁固定鐵馬護欄

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。警方在在地檢前的架設兩層的鐵馬護欄外，並近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。警方在在地檢前的架設兩層的鐵馬護欄外，並近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。記者黃義書／攝影

台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤吳沛憶的罷綠團體，因涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨日兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川。今晨將4人聲押，台北地院預計晚間開羈押庭審理。

由於昨晚國民黨主席朱立倫號召黨公職前往台北地院抗議，警方所架設的防線遭突破。為防止民眾再度集結在台北地檢外抗議。警方傍晚在台北地院前的博愛路兩端貴陽街及愛國西路設置路障，在隣近北檢的重慶南路一段126巷、136巷，除了架設兩層的鐵馬護欄外，還以近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。防止民眾破壞再度破壞鐵馬護欄，衝破防線的事件再發生。而最後一道防線是地檢的正門，以鐵馬護欄及大批的警察全力固守最後一道防線。

國民黨主席朱立倫晚間八點，再度號召黨公職前往台北地檢，抗議「戰獨裁反綠共」、「反獨裁站出來」，聲援台北市黨部主委黃呂錦等4人。

台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。為防止民眾再次破防，在地檢外的愛國西路設路障，禁止人員進入。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。為防止民眾再次破防，在地檢外的愛國西路設路障，禁止人員進入。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。警方在在地檢前的架設兩層的鐵馬護欄外，並近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。警方在在地檢前的架設兩層的鐵馬護欄外，並近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。警方在地檢外設置三道防線，防止民眾進入地檢抗議，最後一道在地檢外設置鐵馬護欄及大批的警察，全力固守最後一道防線。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。警方在地檢外設置三道防線，防止民眾進入地檢抗議，最後一道在地檢外設置鐵馬護欄及大批的警察，全力固守最後一道防線。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。警方在在地檢前的架設兩層的鐵馬護欄外，並近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。記者黃義書／攝影
台北地檢署偵辦罷免涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，並聲押。台北地院晚間開羈押庭審理。警方在在地檢前的架設兩層的鐵馬護欄外，並近20公分的地樁，將鐵馬護欄牢牢的固定在馬路上。記者黃義書／攝影

吳思瑤 吳沛憶 國民黨 朱立倫 民進黨 罷免 聲押 黃呂錦茹

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