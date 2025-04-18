快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

查國民黨罷綠「幽靈連署」6人聲押全交保 新北檢今提抗告

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，國民黨板橋區黨部執行長謝慶認與其他同案5名被告本月16日遭檢方聲押禁見，法院裁定3萬至20萬元全獲交保，新北地檢署今向法院提出抗告。聯合報系資料照
新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，國民黨板橋區黨部執行長謝慶認與其他同案5名被告本月16日遭檢方聲押禁見，法院裁定3萬至20萬元全獲交保，新北地檢署今向法院提出抗告。聯合報系資料照

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免幽靈連署案，國民黨板橋區黨部執行長謝慶認與其他同案5名被告本月16日遭檢方聲押禁見，法院最後裁定3萬至20萬元全獲交保，新北地檢署今向法院提出抗告。

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免幽靈連署案，複訊後本月16日清晨將蘇巧慧罷免案領銜人、召集人，和國民黨三重、板橋區黨部執行長、書記、志工共6人，依涉犯偽造文書、個人資料保護法犯嫌疑嫌大，且有串、滅證之虞聲押禁見，新北地院16日晚間裁定6人各以3萬至20萬元交保，但均禁止出境、出海及限制住居。

遭檢方聲押六人，分別為罷團「新北大掃除」蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人，板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，以及三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華。新北地院召開羈押庭後，16日晚上分別裁定譚男、王男、謝男、羅男各20萬元；應男15萬元；蔡女3萬元交保。

其餘如蘇巧慧案備補領銜人蔡承睿；吳琪銘案領銜人李清祥、備補領銜人顏秀連；罷團「板橋小蜜蜂行動隊」張宏陸案領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、召集人吳禹辰；李坤城案領銜人宋建樑、備補領銜人陳冠至等20人，則獲檢方各以5萬到20萬元不等交保。

偽造文書 國民黨 幽靈 民進黨 罷免 連署書

延伸閱讀

新北檢查罷綠連署 6人聲押全以3到20萬元交保

新北罷綠委連署檢聲押6人 蘇巧慧罷免案領銜人、召集人都在列

新北幽靈連署 國民黨區黨部執行長書記志工4人聲押

綠委罷免疑幽靈連署 蘇巧慧備補領銜人8萬元交保

相關新聞

影／2領銜人被帶走問話 高雄雙罷劫團隊赴調查局要求放人

高雄地檢署今天發動搜索罷免民進黨立委許智傑、黃捷雙罷劫連署總站，已有2位領銜人被帶走問話，引發「高雄雙罷劫」團隊不滿，守...

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

國民黨昨號召黨公職到台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人...

劉世芳喊「參與抗議全法辦」 北市警這樣解釋

內政部長劉世芳針對昨天國民黨於北檢外集會抗議活動表示，昨參與集會將全移送法辦，引發熱議。議員柳采葳今在警政衛生部門質詢詢...

無拘票卻要帶走罷綠人員？ 雄檢：調查官有出示證件

高雄地檢署今指揮高雄市調查處針對罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署站、領銜人住處展開搜索，上午卻發生有檢調人...

查國民黨罷綠「幽靈連署」6人聲押全交保 新北檢今提抗告

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，國民黨板橋區黨部執行長謝慶認與其他同案5名被告本月16日遭檢方聲押禁...

高雄「雙罷劫」2領銜人遭傳喚 負責人靜坐抗議也被抓了

高雄「雙罷劫」行動2名罷免行動領銜人今天遭檢調搜索、傳喚後，行動負責人徐尚賢到高雄市調處鳳山調查站靜坐要等放人，傍晚調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。