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高雄「雙罷劫」2領銜人遭傳喚 負責人靜坐抗議也被抓了

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導
雙罷劫負責人徐尚賢靜坐時遭警調拘捕。記者林保光／翻攝
雙罷劫負責人徐尚賢靜坐時遭警調拘捕。記者林保光／翻攝

高雄「雙罷劫」行動2名罷免行動領銜人今天遭檢調搜索、傳喚後，行動負責人徐尚賢到高雄市調處鳳山調查站靜坐要等放人，傍晚調查人員突然持拘票出門，在鳳山調查站門口拘捕他。

高雄「雙罷劫」行動要罷免綠委許智傑黃捷，今天行動總部及2名領銜人住處遭檢調搜索，徐尚賢下午到高雄市調處鳳山調查站外靜坐，要求放人。

徐尚賢說，檢調以違反個資、偽造文書來搜索，質疑不符合比例原則，稱「這是民進黨綠色恐怖、黨國體制、警總復辟」。

徐尚賢原本打算要等到調查局「放出」雙罷劫領銜人朱磊和黃晃枝，今天傍晚，鳳山調查站人員突然出門，持拘票對徐尚賢宣讀權利後，要拘捕他，令他錯愕。

徐尚賢連忙叫支持者錄影拍照，高喊「綠色恐怖」，支持者也一再高呼「非法逮捕」、「警調放人」。徐尚賢抵抗，遭警、調人員上手銬，強行推鳳山調查站大門，他涉案內容，將由檢方查明。

雙罷劫負責人徐尚賢靜坐時遭警調上手銬拘捕。記者林保光／翻攝
雙罷劫負責人徐尚賢靜坐時遭警調上手銬拘捕。記者林保光／翻攝

偽造文書 民進黨 罷免 許智傑 靜坐 黃捷

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