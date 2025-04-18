高雄「雙罷劫」2領銜人遭傳喚 負責人靜坐抗議也被抓了

高雄「雙罷劫」行動2名罷免行動領銜人今天遭檢調搜索、傳喚後，行動負責人徐尚賢到高雄市調處鳳山調查站靜坐要等放人，傍晚調查人員突然持拘票出門，在鳳山調查站門口拘捕他。

高雄「雙罷劫」行動要罷免綠委許智傑、黃捷，今天行動總部及2名領銜人住處遭檢調搜索，徐尚賢下午到高雄市調處鳳山調查站外靜坐，要求放人。

徐尚賢說，檢調以違反個資、偽造文書來搜索，質疑不符合比例原則，稱「這是民進黨綠色恐怖、黨國體制、警總復辟」。

徐尚賢原本打算要等到調查局「放出」雙罷劫領銜人朱磊和黃晃枝，今天傍晚，鳳山調查站人員突然出門，持拘票對徐尚賢宣讀權利後，要拘捕他，令他錯愕。