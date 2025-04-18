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綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

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綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安霸氣回：由我一個人承擔

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席2025錫口文化節受訪。圖／取自udn直播畫面
台北市長蔣萬安下午出席2025錫口文化節受訪。圖／取自udn直播畫面

北市議員陳賢蔚、律師陳又新今赴監察院陳情，指台北市長蔣萬安帶頭違法參加北檢前的違法集會，已違反集會遊行法、地方制度法、公務員服務法及公務員行政中立法等法令規定，請監院調查並依法彈劾。對此，蔣萬安下午出席2025錫口文化節活動受訪，再強調自己的行為、該負的責任「由我一個人承擔」

蔣萬安昨天赴北檢聲援黨中央「戰獨裁」抗爭，喊出倒閣，今又針對國民黨台北市黨部被搜索，怒指共諜案發生，檢察官為什麼不去搜索吳釗燮的住家跟辦公室？賴清德總統為什麼不用出來說明？

蔣萬安下午出席2025錫口文化節活動，媒體問他有議員要彈劾他，蔣萬安說，他已經說過，昨天以台北市長身分告訴警察局同仁，一切依法行政，自己的行為，要該負的責任「由我一個人承擔」

另外，北市府副發言人魏汶萱表示，針對議員的評論蔣萬安帶頭違法，她反問「是不是在轉移焦點」遮掩國家機器濫權爭議，民眾都會檢驗，民進黨有如中央廚房一樣的造謠，說市長是用「個人身分」，根本連事實與邏輯都搞錯。

魏汶萱強調，蔣市長以市長職責關心現場安全、更支持警方依法行政，甚至明確表達願為自己的行為負責，哪一點表明不夠清楚？魏指出，進一步言，市長「有表達自己身為國民、市民、父親的身分」，就等於「捨棄了市長身分嗎？」是不是沒有學過邏輯？

對於陳賢蔚議員到監察院告發彈劾，魏汶萱反問，請議員先搞清楚彈劾是什麼？蔣市長是否有違法事實？相較以往民進黨包圍地檢署的處置是否雙標？是否打臉蔡、賴兩位總統？社會也會檢驗繼調查局、地檢署後，監察院會不會是濫權政治追殺的幫凶。

罷免

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