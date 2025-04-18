快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

川普突襲參與！日美磋商「震撼教育」 日媒揭內幕：談判節奏全被掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄雙罷劫遭「移交」 朱磊：我唯一錯不該跟民進黨對幹

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄雙罷劫領銜人朱磊經調查處約談調查後移送高雄地檢署，他大呼錯不該跟民進黨對幹。記者巫鴻瑋／攝影
高雄雙罷劫領銜人朱磊經調查處約談調查後移送高雄地檢署，他大呼錯不該跟民進黨對幹。記者巫鴻瑋／攝影

連署罷免民進黨立委許智傑及黃捷的罷免團體「高雄雙罷劫」領銜人朱磊及黃晃枝歷經高雄市調查處逾6小時約談，遭「移交」高雄地檢署，朱磊看到媒體鏡頭高喊「我犯的唯一的一個錯，就是不應該跟民進黨對著幹」，高齡85歲的黃晃枝則被架著攙扶進地檢署，不過檢方稱是傳2人「配合調查」。

朱磊晚間6點15分在調查局人員押車陪同下抵達高雄地檢署，面對鏡頭他直呼「我犯的唯一的一個錯，就是不應該跟民進黨對著幹，就是不應該罷免民進黨立委，我們現在是活在一個黑暗的時期，躲在黑暗的人是很害怕光明的，我們要堅持住，不要害怕，開戰我們就要戰到底，他們（檢調）很害怕我講話」。

朱磊因擔任罷免民進黨立委許智傑領銜人，今上午遭檢調大動作搜索住處，調查官一度到連署站要將他妻子帶離協助搜索住家。隨後臨近中午，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人黃晃枝也被調查處人員帶回調查處調查。

高雄地檢署晚間回應，朱磊及黃晃枝「未遭逮捕」，會由高雄市調查處「移交」2人到高雄地檢署，是為請2人配合案情調查。

高雄雙罷劫領銜人黃晃枝高齡85歲，被移送高雄地檢署時，由調查局人員架著攙扶進偵訊。記者巫鴻瑋／攝影
高雄雙罷劫領銜人黃晃枝高齡85歲，被移送高雄地檢署時，由調查局人員架著攙扶進偵訊。記者巫鴻瑋／攝影

罷免

延伸閱讀

影／2領銜人被帶走問話 高雄雙罷劫團隊赴調查局要求放人

雙罷劫遭搜索 負責人靜坐等放人：綠色恐怖、警總復辟

無拘票卻要帶走罷綠人員？ 雄檢：調查官有出示證件

綠色恐怖發酵！高雄雙罷劫遭搜索 藍營籲檢調公正辦案

相關新聞

影／2領銜人被帶走問話 高雄雙罷劫團隊赴調查局要求放人

高雄地檢署今天發動搜索罷免民進黨立委許智傑、黃捷雙罷劫連署總站，已有2位領銜人被帶走問話，引發「高雄雙罷劫」團隊不滿，守...

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

國民黨昨號召黨公職到台北地檢署外集結抗議，聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人...

劉世芳喊「參與抗議全法辦」 北市警這樣解釋

內政部長劉世芳針對昨天國民黨於北檢外集會抗議活動表示，昨參與集會將全移送法辦，引發熱議。議員柳采葳今在警政衛生部門質詢詢...

無拘票卻要帶走罷綠人員？ 雄檢：調查官有出示證件

高雄地檢署今指揮高雄市調查處針對罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」連署站、領銜人住處展開搜索，上午卻發生有檢調人...

查國民黨罷綠「幽靈連署」6人聲押全交保 新北檢今提抗告

新北地檢署偵辦新北市4名民進黨立委罷免案幽靈連署案，國民黨板橋區黨部執行長謝慶認與其他同案5名被告本月16日遭檢方聲押禁...

高雄「雙罷劫」2領銜人遭傳喚 負責人靜坐抗議也被抓了

高雄「雙罷劫」行動2名罷免行動領銜人今天遭檢調搜索、傳喚後，行動負責人徐尚賢到高雄市調處鳳山調查站靜坐要等放人，傍晚調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。