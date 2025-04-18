民進黨基市宣講搭配臨時連署站 促罷免二階達標

民進黨基隆市黨部今天指出，公民團體「基隆絕沛」收到逾萬份罷免國民黨立委林沛祥第2階段連署書，市黨部將以宣講搭配臨時連署站，盼遍地開花。林沛祥對此暫沒有回應。

民進黨基隆市黨部主委林明智下午在記者會表示，繼首波「基隆民主連署站」後，市黨部將展開更積極的行動連署，各黨公職自主規劃至市場、宮廟、景點，甚至走入鄰里巷弄，以行動宣講搭配臨時連署站，或是徒步掃街，提供市民更方便連署管道。

林明智指出，公民團體「基隆絕沛」已收到逾萬份罷免林沛祥第2階段連署書，市黨部將輔導在各地成立「民眾連署站」，市黨部也會協助配給站點旗幟與空白連署書，擴大公民參與，他有信心在期限內達標，甚至超過連署門檻的120%。

他表示，中央選舉委員會告發林沛祥罷免提議有116件提議書涉嫌偽造，基隆地檢署今天指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局等單位，針對116件提議書，持傳票前往當事人住家展開查證。

記者提問，檢察官今天偵辦行動是否會影響連署。對此，民進黨基隆市議會黨團總召張之豪指出，他2週以來收到2000份連署書，每份都是市民親自簽署，現在要遍地開花擴大規模，就是希望能合法達到連署人數。

張之豪說，基隆市選委會認定林沛祥罷免提議有116件涉及偽造情事，但只寄出26張查詢單，扣除26張查詢單，尚有90件未收到查詢單，卻認定涉嫌偽造。連署過程中，不只罷免方要守法，審核單位基隆市選委會也要合法，呼籲大家配合司法調查，待水落石出，就知道是誰在說謊，誰在阻礙罷免。

對於張之豪的說法，截至發稿前，記者並未收到基隆市選委會回應。另外，國民黨基隆市黨部也暫無回應。