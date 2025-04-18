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朱立倫高喊再赴北檢！警出動160人 憂防線再失守1招加工鐵馬護欄

國民黨北檢抗議警方舉牌7次未驅趕 警察局長：未影響社會公共秩序

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北檢今晨更向法院聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（中）昨到北檢聲援。記者侯永全／攝影
北檢今晨更向法院聲押國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，台北市長蔣萬安（中）昨到北檢聲援。記者侯永全／攝影

國民黨黨主席朱立倫昨發起「戰獨裁」抗議行動，號召黨公職到場，現場超過160多位警力嚴正以待，最終雖有舉辦7次並未驅離。議員今詢問昨天執法是否符合程序，警察局長李西河稱，雖是違法集會，但過程平和，未有衝撞、丟雞蛋或石頭，過了12點群眾也安靜下來，未影響到社會公共利益秩序，並未驅趕。

國民黨議員鍾沛君、柳采葳、張斯綱、李明賢、李柏毅昨天皆有到北檢參與「戰獨裁」，李明賢表示，身為台北市民必須挺身而出行使公民權，尊重所有警方依法執行公權力，相信警方一切行政中立；議員張斯綱也說，昨天過程非常平和，雖然熱情高舉口號但沒有任何暴力脅迫，呼籲執政當局別用大砲打小鳥，用不成比例的檢調手段查察手無寸鐵的民眾，也希望今天抗議活動不要在有鐵柵欄。

鍾沛君也問局長李西河，「如果必要時，驅離或抬離她應該不會有什麼困難？」李回應，長期累積經驗在處理聚眾違法活動，有一定認知跟處理標準，驅離或抬離要看必要狀況。她追問，「昨天狀況符合程序嗎？」，李表示，昨天沒有衝撞、沒有丟雞蛋丟石頭，未影響到社會公共利益秩序，僅喊口號表達一些意見，雖是一個違法集會，這些集會的權利跟其他法益間維護，全依這目的來執行。

李西河也說，到最後因警告禁止牌舉了之後，人到12點就開始安靜下來，所以沒有必要做驅散。鍾沛君說，會不會被內政部長劉世芳秋後算帳要如何回應，「會妥適跟長官報告」。

鍾沛君呼籲，依目前政治局勢，可能在街頭遇到局長機會越來越多，呼籲局長跟所有警察同仁為所當為，看到任何人都不用客氣，依法行政。李也點頭回應，「是，我們都依法行政」。

罷免

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