因父親送醫未參與戰獨裁 吳宗憲：對抗威權我在第一線

國民黨主席朱立倫昨號召「戰獨裁」，於北檢前集會抗議至今日清晨，稍晚將繼續於北檢前率國民黨公職抗議。國民黨立委吳宗憲說明昨日未能參與理由，他表示，他的父親送急診就醫，朱立倫和國民黨立院黨團總召傅崐萁皆知情，但他反獨裁始終站在第一線，「天愈黑暗，我們更要成為勇敢的人。」

吳宗憲表示，這幾天，滿城風雨、風聲鶴唳。司法的利刃只刺向異己，綠色的膠帶想封住他們的嘴。民進黨執政下，竟動用檢警大軍，針對發起或聲援罷免綠委人士進行清算，突襲國民黨新北、台北、高雄等地黨部，粗暴帶走十多位青年與黨部幹部。嚴正譴責這種踐踏民主、壓制公民權利的行徑，拒絕辦藍不辦綠、拒絕雙標濫權，拒絕讓威權披著民主的皮捲土重來。

吳宗憲說，司法悲歌，讓人心寒，更讓人害怕。今天是他們，明天會是誰？這就是民進黨想要的，製造寒蟬效應，讓人民噤聲，讓異議消失。但是，怕就輸了。當司法淪為執政者打壓異己的手段，挺身捍衛我們珍視的民主、自由與法治，不再是選擇，而是責任義務。

吳宗憲強調，他說過，自己的國家要自己救。面對壞人，無懼放下法律、拿起武器，勇敢地走上街頭。在民主與獨裁的十字路口，只有我們站出來，民主的旗子才不會倒下。

吳宗憲引用德國牧師馬丁·尼莫拉在二戰後寫下的懺悔詩「起初他們（First they came）」，至今仍刺耳地真實：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人；當他們抓社會民主主義者的時候，我沉默，因為我不是社會民主主義者；當他們抓工會成員的時候，我沉默，因為我不是工會成員；當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人；最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」

吳宗憲指出，「今天，我們不能沉默。因為這不只是他們的事，是我們每一個人的事」。昨晚他未能親赴聲援，許多朋友關心，在此一併說明。他下午剛返回台北，即接獲父親急診送醫的消息，緊急趕往桃園探視，主席與總召皆知情。他雖不在現場，但全程關注北檢情勢，與同志們密切討論因應、提出聲援與策略。

吳宗憲提到，對賴政府的種種惡行表示抗議，他從未缺席。無論是國會內針對刑訴提案與質詢，還是長期揭露並譴責以北檢為首的司法雙標濫權，這場監督行動上，他始終站在第一線，直球對決，從不退讓。

吳宗憲總結，「在這場盛大的戰役裡，我們每一個人，都是夥伴。感謝每一位願意站出來的你、每一個勇敢發聲的你。我們都是堂堂正正的台灣人，為了我們的國家，我們反對戒嚴，反對獨裁。聲援青年、譴責濫用司法、守護罷免權利。這場戰鬥尚未結束，4月26日，凱道見。我們奮起抵抗，捍衛民主與自由，天愈黑暗，我們更要成為勇敢的人。」