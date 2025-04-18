朱立倫高喊再赴北檢！警出動160人 憂防線再失守1招加工鐵馬護欄
國民黨為了聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹，昨天晚上在台北地檢署外集結抗議，黃呂錦茹等4人今天凌晨遭聲押，台北地院預計傍晚開羈押庭。國民黨主席朱立倫喊話「下午再來聲援」，對此，北市警方仍部署160名警力維安，但跟昨天不同的是，區分禁制區內外的鐵馬護欄已經下釘，以防昨晚防線被衝破的事件再上演。
警方會依據集會遊行情況，對鐵馬護欄開孔部分朝地面下釘，入釘後鐵馬護欄就緊密貼合地面，不易被搖晃、推倒。
記者現場觀察，直至傍晚5點，北檢外仍無國民黨公職、支持者聚集，值得一提的是，今天早上台北市警方已針對朱立倫、謝龍介、楊智伃等3人，昨晚舉2次制止牌的事證，報請檢察官偵辦違反集會遊行法，將通知到案說明；國民黨如何再次發起動員令，值得關注。
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